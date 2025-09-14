Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве закрылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/vybory-862274030.html
В Москве закрылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов
В Москве закрылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Москве закрылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов
Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T20:05+0300
2025-09-14T20:05+0300
россия
общество
рф
москва
коми
афимолл сити
политика
единый день голосования в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:335:2963:2002_1920x0_80_0_0_e67ea6ecc348c19df2cd80beab1e146b.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ. Экстерриториальные избирательные участки работали с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос на них смогли жители 19 регионов, в которых проходили выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам находятся в Москве в Единый день голосования. Проголосовать избиратели могли в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования было назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования была применена система видеонаблюдения. Всего на избирательные участки в Москве было подано 17 868 заявлений. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
https://1prime.ru/20250914/yavka-862271644.html
рф
москва
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862202777_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fd7a298dff153f026af01026abc72357.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, москва, коми, афимолл сити, политика, единый день голосования в россии
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, КОМИ, Афимолл сити, политика, Единый день голосования в России
20:05 14.09.2025
 
В Москве закрылись 14 участков для голосования на выборах глав регионов

В Москве закрылись 14 экстерриториальных избирательных участков

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ.
Экстерриториальные избирательные участки работали с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос на них смогли жители 19 регионов, в которых проходили выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам находятся в Москве в Единый день голосования.
Проголосовать избиратели могли в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский".
На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
Всего на участках для голосования было назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования была применена система видеонаблюдения.
Всего на избирательные участки в Москве было подано 17 868 заявлений.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Минцифры РФ
Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов
18:51
 
РОССИЯОбществоРФМОСКВАКОМИАфимолл ситиполитикаЕдиный день голосования в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала