Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов - 14.09.2025
Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов
Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов - 14.09.2025, ПРАЙМ
Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов
Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%, в онлайн-выборах поучаствовали более 1,5 миллиона россиян, говорится в сообщении на сайте Минцифры | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:51+0300
2025-09-14T18:52+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%, в онлайн-выборах поучаствовали более 1,5 миллиона россиян, говорится в сообщении на сайте Минцифры РФ. "Сегодня в регионах последний день выборов. Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно продолжится до 20.00 по местному времени. На 18.00 мск 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек. Общая явка составляет 90%", - сообщило Минцифры. Так, в число регионов-лидеров по явке вошли Северная Осетия — Алания, Смоленская область, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области, Удмуртия, Липецкая область, Калужская, Новгородская, Ростовская, Самарская области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
18:51 14.09.2025 (обновлено: 18:52 14.09.2025)
 
Явка на дистанционное электронное голосование составила 90 процентов

В Минцифры заявили, что в онлайн-выборах участвовали более 1,5 миллиона россиян

Минцифры РФ
Минцифры РФ
Минцифры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%, в онлайн-выборах поучаствовали более 1,5 миллиона россиян, говорится в сообщении на сайте Минцифры РФ.
"Сегодня в регионах последний день выборов. Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно продолжится до 20.00 по местному времени.
На 18.00 мск 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек. Общая явка составляет 90%", - сообщило Минцифры.
Так, в число регионов-лидеров по явке вошли Северная Осетия — Алания, Смоленская область, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области, Удмуртия, Липецкая область, Калужская, Новгородская, Ростовская, Самарская области.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Выборы в ЕДГ-2025 прошли в соответствии с Конституцией, заявили в Госдуме
