"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО

"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО - 15.09.2025, ПРАЙМ

"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО

Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York Times.Издание пришло к этому выводу после того, как российские войска нанесли масштабный удар по украинским позициям и складам боеприпасов, а также объектам военно-промышленного комплекса в ночь на 7 сентября. "Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — отмечается в публикации.Авторы материала подчеркивают, что существенное увеличение применения дронов стало возможным благодаря резкому росту их производства в России, что было обозначено как одно из ключевых направлений.По данным Министерства обороны, в ночь на 7 сентября российская армия предприняла масштабную атаку на объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. Объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

