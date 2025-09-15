Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО - 15.09.2025
Спецоперация на Украине
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО
Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York Times.Издание пришло к этому выводу после того, как российские войска нанесли масштабный удар по украинским позициям и складам боеприпасов, а также объектам военно-промышленного комплекса в ночь на 7 сентября. "Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — отмечается в публикации.Авторы материала подчеркивают, что существенное увеличение применения дронов стало возможным благодаря резкому росту их производства в России, что было обозначено как одно из ключевых направлений.По данным Министерства обороны, в ночь на 7 сентября российская армия предприняла масштабную атаку на объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. Объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
Новости
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
21:21 15.09.2025 (обновлено: 21:22 15.09.2025)
 
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York Times.
Издание пришло к этому выводу после того, как российские войска нанесли масштабный удар по украинским позициям и складам боеприпасов, а также объектам военно-промышленного комплекса в ночь на 7 сентября.
"Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — отмечается в публикации.
Авторы материала подчеркивают, что существенное увеличение применения дронов стало возможным благодаря резкому росту их производства в России, что было обозначено как одно из ключевых направлений.
По данным Министерства обороны, в ночь на 7 сентября российская армия предприняла масштабную атаку на объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. Объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов
14 августа, 18:15
14 августа, 18:15
 
