https://1prime.ru/20250915/bpla-862317260.html
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО - 15.09.2025, ПРАЙМ
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО
Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T21:21+0300
2025-09-15T21:21+0300
2025-09-15T21:22+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York Times.Издание пришло к этому выводу после того, как российские войска нанесли масштабный удар по украинским позициям и складам боеприпасов, а также объектам военно-промышленного комплекса в ночь на 7 сентября. "Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — отмечается в публикации.Авторы материала подчеркивают, что существенное увеличение применения дронов стало возможным благодаря резкому росту их производства в России, что было обозначено как одно из ключевых направлений.По данным Министерства обороны, в ночь на 7 сентября российская армия предприняла масштабную атаку на объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. Объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
https://1prime.ru/20250814/bpla-860727540.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c7b0de63ac697f44b15bd61b8ee04c40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Одним ударом". На Западе признали, что Россия изменила правила игры на СВО
NYT: Россия создала империю дронов и существенно увеличила свою мощь
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
Россия добилась значительных успехов в развитии беспилотной авиации, которая доминирует на передовой и ближних тыловых позициях, говорится в статье The New York Times
.
Издание пришло к этому выводу после того, как российские войска нанесли масштабный удар по украинским позициям и складам боеприпасов, а также объектам военно-промышленного комплекса в ночь на 7 сентября.
"Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — отмечается в публикации.
Авторы материала подчеркивают, что существенное увеличение применения дронов стало возможным благодаря резкому росту их производства в России, что было обозначено как одно из ключевых направлений.
По данным Министерства обороны, в ночь на 7 сентября российская армия предприняла масштабную атаку на объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. Объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины, были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов