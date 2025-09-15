В Раде отреагировали на статью о России в американском СМИ

https://1prime.ru/20250915/dmitruk-862295584.html

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Через два года на Украине не останется людей для пополнения армии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Так он отреагировал на статью журнала The Atlantic, в которой говорилось, что каким бы ни был исход конфликта, Украина останется вооруженным и враждебным соседом России. Дмитрук назвал такое утверждение идиотским."Украинцев как и других людей еще не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна. Вся "вооружённость" - это западные поставки, но они не бесконечны и с ними явно большие проблемы ну и главное что бы их использовать - нужны люди", — сказал депутат.Кроме того, он обратил внимание на утверждение в этой же статье, что Москва потеряла влияние в мире, а Европа сплочена как никогда."Сплоченная Европа" существует только на страницах The Atlantic, но не в реальной политике", — написал парламентарий.Пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал рассказывал, что нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают.

