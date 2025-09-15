Гольдштейн победил на выборах главы Коми

https://1prime.ru/20250915/goldshtejn-862283905.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах руководителя республики с 70,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Ниже приводится биографическая справка. Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Осташкинского района Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права (Рязанский филиал, специальность – "административно-хозяйственное право и экономика"), в 2007 году – университет Российской академии образования по специальности "коммерция"), в 2009 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне – Северо-Западный институт управления) по специальности "государственное и муниципальное управление". В 1986 году начал трудовую деятельность слесарем на Сахалинской тепловой электростанции. В 1987-1989 годы Гольдштейн служил в Вооруженных Силах СССР. В 1989 году работал электрослесарем на Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго. С 1989 по 1990 год – монтажник Вахрушевской монтажной площадки Южно-Сахалинского монтажного управления треста Дальэнергомонтаж Сахалинской области. В 1990 году – монтажник строительного кооператива "Содружество", Коми АССР. С 1990 по 1991 год работал водителем АО "Северпрогресс", Коми АССР. С 1991 по 1992 год – водитель совместного советско-американского предприятия "АмКоми" (Ухта, Республики Коми). В период 1992-1994 годов Гольдштейн был директором ТОО "Нета" (Ухта). С 1994 по 1995 год – исполнительный директор, коммерческий агент, генеральный директор ТОО "Кимп" (Ухта). В 1996-1998 годы – коммерческий агент, генеральный директор ТОО "Кимп". С 1998 по 2001 год – исполнительный директор ООО "Кимп". В 1998 году и в период 2001-2004 годов занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью в Ухте. С 2004 по 2007 год Гольдштейн был председателем комитета по социальной политике Государственного совета Республики Коми. В 2007 году – заместитель председателя государственного совета Республики Коми. С 2007 по 2015 год – депутат Государственной думы V и VI созывов. Был заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. С сентября 2015 года по декабрь 2019 года – член Совета Федерации от Еврейской автономной области – представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 12 декабря 2019 года президент РФ назначил Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. 23 декабря 2019 года его полномочия сенатора Совета Федерации РФ были досрочно прекращены. 13 сентября 2020 года Гольдштейн был избран губернатором Еврейской автономной области, набрав 82,5% голосов избирателей. 22 сентября того же года официально вступил в должность. 5 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. 8 июня 2025 года делегаты конференции регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули Гольдштейна кандидатом на должность главы Республики Коми. Член Государственного совета Российской Федерации. Член высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Коми регионального отделения партии. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019). Имеет благодарность президента России. Женат, есть дочь.

