Келлога поставили на место после заявления о России в Киеве - 15.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Келлога поставили на место после заявления о России в Киеве
Журналист Чей Боуз осудил заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X. "Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то".В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
16:14 15.09.2025
 
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X.

"Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации.
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то".

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
