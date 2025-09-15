https://1prime.ru/20250915/kellog-862305094.html
Келлога поставили на место после заявления о России в Киеве
Келлога поставили на место после заявления о России в Киеве
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз осудил заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога в Киеве о слабости России. Об этом он написал в соцсети X. "Очевидно, что он не способен к объективному анализу", — говорится в публикации.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, Келлог заявил, что "Россия уже не та, что была когда-то".В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль обращала внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими многим сегментам европейской экономики.
