https://1prime.ru/20250915/kitay-862286251.html

Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа

2025-09-15T07:56+0300

энергетика

нефть

газ

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,1%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро. Китай за первые восемь месяцев текущего года добыл 144,8 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 488,07 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,2%. В августе объем добычи нефти в Китае вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 18,26 миллиона тонн. Объем переработки в августе достиг отметки в 63,46 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 7,6%. Добыча природного газа в Китае в январе-августе достигла отметки в 173,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,1%. В августе добыча газа выросла на 5,9% в годовом выражении, составив 21,2 миллиарда кубометров. За первые восемь месяцев выросла и добыча угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 2,8%, объем производства достиг отметки в 3,17 миллиарда тонн. Отдельно в августе в китайских шахтах было добыто 390 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 3,2%. По итогам прошлого года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.

китай

нефть, газ, китай