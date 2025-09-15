https://1prime.ru/20250915/kitay-862286251.html
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа - 15.09.2025, ПРАЙМ
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,1%, свидетельствуют... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T07:56+0300
2025-09-15T07:56+0300
2025-09-15T07:56+0300
энергетика
нефть
газ
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,1%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро. Китай за первые восемь месяцев текущего года добыл 144,8 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 488,07 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,2%. В августе объем добычи нефти в Китае вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 18,26 миллиона тонн. Объем переработки в августе достиг отметки в 63,46 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 7,6%. Добыча природного газа в Китае в январе-августе достигла отметки в 173,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,1%. В августе добыча газа выросла на 5,9% в годовом выражении, составив 21,2 миллиарда кубометров. За первые восемь месяцев выросла и добыча угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 2,8%, объем производства достиг отметки в 3,17 миллиарда тонн. Отдельно в августе в китайских шахтах было добыто 390 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 3,2%. По итогам прошлого года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.
https://1prime.ru/20250912/neft-862170742.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, китай
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа
Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 1,4% и газа на 6,1%
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Китай в январе-августе нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,1%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро.
Китай за первые восемь месяцев текущего года добыл 144,8 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 488,07 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,2%.
В августе объем добычи нефти в Китае вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 18,26 миллиона тонн. Объем переработки в августе достиг отметки в 63,46 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 7,6%.
Добыча природного газа в Китае в январе-августе достигла отметки в 173,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,1%. В августе добыча газа выросла на 5,9% в годовом выражении, составив 21,2 миллиарда кубометров.
За первые восемь месяцев выросла и добыча угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 2,8%, объем производства достиг отметки в 3,17 миллиарда тонн. Отдельно в августе в китайских шахтах было добыто 390 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 3,2%.
По итогам прошлого года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.
МИД Японии объяснил запрет на импорт российской нефти