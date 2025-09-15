https://1prime.ru/20250915/kitay-862295333.html

В Китае заявили о готовности ответить на пошлины за импорт нефти из России

В Китае заявили о готовности ответить на пошлины за импорт нефти из России

2025-09-15T11:40+0300

экономика

россия

нефть

китай

пекин

сша

нато

ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Китай даст решительный ответ и будет защищать свою безопасность, если его интересы пострадают, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что "Пекин решительно выступает против того, чтобы соответствующие стороны по любому поводу использовали Китай в качестве предлога, а также решительно выступает против злоупотребления незаконными односторонними санкциями и экстерриториальной юрисдикцией в отношении Китая".

китай

пекин

сша

2025

Новости

россия, нефть, китай, пекин, сша, нато