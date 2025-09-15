Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не будут вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти - 15.09.2025
США не будут вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти
2025-09-15T20:14+0300
2025-09-15T20:14+0300
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ. Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
20:14 15.09.2025
 
США не будут вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти

ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. США не станут вводить дополнительные пошлины против КНР за закупку российской нефти, если Европа не предпримет аналогичные шаги в отношении Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше", - сказал он в беседе с журналистами в Мадриде, комментируя возможность введения ограничений против китайских товаров. Трансляцию выступления Бессента вели западные СМИ.
Бессент заявил, что европейские страны должны сыграть более активную роль в сокращении доходов России от экспорта нефти и в завершении конфликта на Украине.
В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США
