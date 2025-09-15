https://1prime.ru/20250915/konflikt-862295703.html

"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Киеву следует в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение с Москвой и отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative."Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркивает, что лучшей гарантией безопасности для Киева является обязательство сохранять нейтральный статус и никогда не становиться частью НАТО.Восемнадцатого августа президент США Дональд Трамп в Белом доме встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В ходе этой встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять гарантии безопасности, которые может получить Киев, с уже существующими в НАТО. Он также подчеркнул, что в период его президентства американские войска на территории Украины будут отсутствовать. Агентство Bloomberg сообщало, что гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы будут основываться на действиях "коалиции желающих", и возможно, будут включать размещение многонациональных сил.

