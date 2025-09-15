Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250915/konflikt-862295703.html
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине - 15.09.2025, ПРАЙМ
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине
Киеву следует в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение с Москвой и отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс, пишет The American... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:49+0300
2025-09-15T11:49+0300
спецоперация на украине
украина
нато
россия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Киеву следует в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение с Москвой и отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative."Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.Автор статьи подчеркивает, что лучшей гарантией безопасности для Киева является обязательство сохранять нейтральный статус и никогда не становиться частью НАТО.Восемнадцатого августа президент США Дональд Трамп в Белом доме встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В ходе этой встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять гарантии безопасности, которые может получить Киев, с уже существующими в НАТО. Он также подчеркнул, что в период его президентства американские войска на территории Украины будут отсутствовать. Агентство Bloomberg сообщало, что гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы будут основываться на действиях "коалиции желающих", и возможно, будут включать размещение многонациональных сил.
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861221787.html
https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато, россия, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, В мире
11:49 15.09.2025
 
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине

TAC: Украине следует договориться с РФ и отказаться от вступления в НАТО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Киеву следует в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение с Москвой и отказаться от планов по вступлению в Североатлантический альянс, пишет The American Conservative.
"Конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. Возможно, это займет еще много месяцев, но Россия одержит победу на поле боя, и Украина останется без части своей территории и членства в НАТО. В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
25 августа, 17:35
Автор статьи подчеркивает, что лучшей гарантией безопасности для Киева является обязательство сохранять нейтральный статус и никогда не становиться частью НАТО.
Восемнадцатого августа президент США Дональд Трамп в Белом доме встретился с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В ходе этой встречи Трамп отметил, что не стал бы сопоставлять гарантии безопасности, которые может получить Киев, с уже существующими в НАТО. Он также подчеркнул, что в период его президентства американские войска на территории Украины будут отсутствовать.
Агентство Bloomberg сообщало, что гарантии безопасности для Киева со стороны США и Европы будут основываться на действиях "коалиции желающих", и возможно, будут включать размещение многонациональных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
1 сентября, 17:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОРОССИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала