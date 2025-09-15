https://1prime.ru/20250915/neft-862287544.html

Стоимость нефти открыла неделю умеренным ростом

2025-09-15T08:30+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут, инвесторы оценивают показатели увеличения промышленного производства в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,54% относительно предыдущего закрытия, до 67,35 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,56%, до 63,04 доллара. По итогам предыдущей недели суммарно цена на нефть марки Brent подорожала на 2,27%. марки WTI - на 0,74%. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-августе вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китай - один из крупнейших импортеров нефти.

