https://1prime.ru/20250915/neft-862287701.html

В ГД прокомментировали заявление Трампа об отказе от российской нефти

В ГД прокомментировали заявление Трампа об отказе от российской нефти - 15.09.2025, ПРАЙМ

В ГД прокомментировали заявление Трампа об отказе от российской нефти

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал политической игрой заявление президента США Дональда Трампа об отказе... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T08:44+0300

2025-09-15T08:44+0300

2025-09-15T08:44+0300

политика

дональд трамп

ес

европа

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал политической игрой заявление президента США Дональда Трампа об отказе от российской нефти. Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. "Президент США продолжает вести свою политическую игру, ставя перед западноевропейскими странами заведомо невыполнимые и губительные для них требования", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, своим заявлением Трамп ясно дал понять зависимость Европы от российских энергоресурсов. "Как бы в Евросоюзе ни хорохорились и ни упражнялись в своей русофобии, без российских энергоресурсов им полностью не обойтись. Благополучие Европы зависит от России. С этим еврочиновники обязаны будут считаться и принять это за истину", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20250915/tramp-862285805.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, ес, европа, нефть