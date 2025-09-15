https://1prime.ru/20250915/neft-862298914.html

ЕС в июле на треть сократил импорт российской нефти

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле этого года на треть сократил закупки нефти из России по сравнению с июлем прошлого года, по итогам первых семи месяцев года динамика аналогичная, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, за июль этого года объемы импорта нефти Евросоюзом из России составили 318,8 миллиона евро (5,7 миллиона баррелей), это на 35% меньше, чем год назад, и на 4,5% больше, чем в июне. Всего по итогам первых семи месяцев года ЕС закупил у РФ нефти на 2,9 миллиарда евро (48,2 миллиона баррелей) - в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Основными покупателями российской нефти в июле стали Венгрия и Словакия. Венгрия импортировала нефти на 169,5 миллиона евро (3,1 миллиона баррелей), за год сократив покупки на треть. А Словакия - на 149,3 миллиона евро (2,7 миллиона баррелей), что в 4,5 раза больше, чем год назад. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, до конца 2027 года. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. В июле венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

