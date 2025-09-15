https://1prime.ru/20250915/neft-862301429.html

Цены на нефть растут в понедельник днем

Цены на нефть растут в понедельник днем

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются, трейдеры сохраняют осторожность на фоне неопределенной геополитической ситуации, которая может влиять на ожидания по поставкам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 67,01 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 62,76 доллара. "В понедельник нефтяной рынок осторожно растет… Поддержку ценам оказывают опасения перебоев с поставками российской нефти после сообщений об атаках на энергетическую инфраструктуру и заявлений о возможном ужесточении санкций со стороны США", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Эксперт отмечает, что оптимизм рынка ограничен из-за рисков глобального профицита предложения на фоне постепенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и признаков снижения спроса в США. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. Трейдеры обращают внимание и на статистику из Китая, крупного импортера и потребителя нефти. Так, промышленное производство в стране в августе выросло в годовом выражении на 5,2%, тогда как прогнозировался рост на 5,8%. Инвесторы также ожидают в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. По данным CME Group, порядка 96% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых, почти 6% ждут уменьшения сразу до 3,75-4%. Решение может повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны сырьевые цены.

