Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть растут на 1% - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/neft-862314530.html
Цены на нефть растут на 1%
Цены на нефть растут на 1% - 15.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличиваются примерно на 1%, участники рынка опасаются возможного нарушения поставок сырья из России,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:09+0300
2025-09-15T19:09+0300
нефть
рф
украина
сша
дональд трамп
петер сийярто
saxo bank
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличиваются примерно на 1%, участники рынка опасаются возможного нарушения поставок сырья из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,78% - до 67,51 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1%, до 63,32 доллара. "Цена на нефть остается на уровне 65-70 долларов за баррель, это обусловлено рисками перебоев из-за атак Украины на российские энергетические объекты и возобновлением призывов Трампа к ужесточению вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
https://1prime.ru/20250915/neft-862298914.html
рф
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, украина, сша, дональд трамп, петер сийярто, saxo bank, нато
Нефть, РФ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Saxo Bank, НАТО
19:09 15.09.2025
 
Цены на нефть растут на 1%

Нефть дорожает на опасениях нарушения поставок российского сырья на мировые рынки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличиваются примерно на 1%, участники рынка опасаются возможного нарушения поставок сырья из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,78% - до 67,51 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1%, до 63,32 доллара.
"Цена на нефть остается на уровне 65-70 долларов за баррель, это обусловлено рисками перебоев из-за атак Украины на российские энергетические объекты и возобновлением призывов Трампа к ужесточению вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
ЕС в июле на треть сократил импорт российской нефти
13:23
 
НефтьРФУКРАИНАСШАДональд ТрампПетер СийяртоSaxo BankНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала