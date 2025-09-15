Цены на нефть растут на 1%
Нефть дорожает на опасениях нарушения поставок российского сырья на мировые рынки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером увеличиваются примерно на 1%, участники рынка опасаются возможного нарушения поставок сырья из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,78% - до 67,51 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1%, до 63,32 доллара.
"Цена на нефть остается на уровне 65-70 долларов за баррель, это обусловлено рисками перебоев из-за атак Украины на российские энергетические объекты и возобновлением призывов Трампа к ужесточению вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно.