https://1prime.ru/20250915/poezda-862287859.html
ФПК сообщила об отставании поездов от графика после ЧП в Орловской области
ФПК сообщила об отставании поездов от графика после ЧП в Орловской области - 15.09.2025, ПРАЙМ
ФПК сообщила об отставании поездов от графика после ЧП в Орловской области
Девять поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом после ЧП, идут с отставанием от графика, на конечные станции прибыли 20 поездов,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T08:46+0300
2025-09-15T08:46+0300
2025-09-15T08:46+0300
россия
орловская область
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab143c18a31b4704dc203d295d146b21.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Девять поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом после ЧП, идут с отставанием от графика, на конечные станции прибыли 20 поездов, сообщили "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).Губернатор Орловской области Андрей Клычков в субботу заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала о задержках в пути пассажирских поездов в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области."В настоящее время с отставанием от графика следуют 9 поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК в понедельник.Это поезда: № 360 Адлер - Калининград, № 30 Белгород - Санкт-Петербург, № 359 Калининград - Адлер, № 109 Москва - Анапа, № 143 Москва - Кисловодск, № 535 Смоленск - Анапа, № 83 Москва - Адлер, № 565 Москва - Минеральные Воды, № 75 Черкизово - Белгород."В конечные пункты прибыло 20 поездов", - уточняется в сообщении.ФПК пишет, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
https://1prime.ru/20250914/avtobusy-862259968.html
орловская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2661dd44bccf1d086d91368f0a8628b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орловская область, ржд, федеральная пассажирская компания
РОССИЯ, Орловская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания
ФПК сообщила об отставании поездов от графика после ЧП в Орловской области
ФПК: после ЧП в Орловской области от графика отстают 9 поездов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Девять поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом после ЧП, идут с отставанием от графика, на конечные станции прибыли 20 поездов, сообщили "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в субботу заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) сообщала о задержках в пути пассажирских поездов в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области.
"В настоящее время с отставанием от графика следуют 9 поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК в понедельник.
Это поезда: № 360 Адлер - Калининград, № 30 Белгород - Санкт-Петербург, № 359 Калининград - Адлер, № 109 Москва - Анапа, № 143 Москва - Кисловодск, № 535 Смоленск - Анапа, № 83 Москва - Адлер, № 565 Москва - Минеральные Воды, № 75 Черкизово - Белгород.
"В конечные пункты прибыло 20 поездов", - уточняется в сообщении.
ФПК пишет, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
В Ленобласти после схода вагонов на линии выпустили дополнительные автобусы