В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США - 15.09.2025
В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США
Призывы США к G7 и НАТО ввести "вторичные пошлины" в отношении КНР из-за закупки российской нефти нарушают консенсус лидеров Китая и США, заявили в понедельник... | 15.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Призывы США к G7 и НАТО ввести "вторичные пошлины" в отношении КНР из-за закупки российской нефти нарушают консенсус лидеров Китая и США, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Ведомство прокомментировало недавний призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта. "Попытки США принудить соответствующие стороны ввести "вторичные пошлины" в отношении Китая на закупку российской нефти являются типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что "это серьёзно нарушает консенсус, достигнутый лидерами Китая и США в ходе телефонного разговора, и может серьёзно повлиять на мировую торговлю и стабильность производственных цепочек и цепей поставок". "Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции.
12:18 15.09.2025
 
В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США

Министерство коммерции Китая: призывы к пошлинам нарушают консенсус лидеров КНР и США

ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Призывы США к G7 и НАТО ввести "вторичные пошлины" в отношении КНР из-за закупки российской нефти нарушают консенсус лидеров Китая и США, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Ведомство прокомментировало недавний призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
"Попытки США принудить соответствующие стороны ввести "вторичные пошлины" в отношении Китая на закупку российской нефти являются типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что "это серьёзно нарушает консенсус, достигнутый лидерами Китая и США в ходе телефонного разговора, и может серьёзно повлиять на мировую торговлю и стабильность производственных цепочек и цепей поставок".
"Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции.
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
10:42
 
