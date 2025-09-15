https://1prime.ru/20250915/poshliny-862296566.html

В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США

В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США - 15.09.2025

В Китае заявили о нарушении Вашингтоном консенсуса лидеров КНР и США

Призывы США к G7 и НАТО ввести "вторичные пошлины" в отношении КНР из-за закупки российской нефти нарушают консенсус лидеров Китая и США, заявили в понедельник... | 15.09.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Призывы США к G7 и НАТО ввести "вторичные пошлины" в отношении КНР из-за закупки российской нефти нарушают консенсус лидеров Китая и США, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Ведомство прокомментировало недавний призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта. "Попытки США принудить соответствующие стороны ввести "вторичные пошлины" в отношении Китая на закупку российской нефти являются типичным актом одностороннего запугивания и экономического принуждения", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что "это серьёзно нарушает консенсус, достигнутый лидерами Китая и США в ходе телефонного разговора, и может серьёзно повлиять на мировую торговлю и стабильность производственных цепочек и цепей поставок". "Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции.

