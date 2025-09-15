Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/pulkovo-862315016.html
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек - 15.09.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:33+0300
2025-09-15T19:33+0300
бизнес
санкт-петербург
москва
калининград
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. "Авиагавань Северной столицы сохраняет второе место по пассажиропотоку среди аэропортов России. С июня по август "Пулково" обслужил 6,5 миллиона пассажиров", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Полякова, внутренние направления традиционно остаются лидерами - 5 миллионов человек выбрали перелеты по России. Наибольшим большим спросом пользовались рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Международный пассажиропоток составил 1,5 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Анталья, Минск, Дубай и Ереван.
https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, москва, калининград, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, аэропорт Пулково
19:33 15.09.2025
 
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек

Вице-губернатор Поляков: "Пулково" за июнь-август обслужил 6,5 миллиона пассажиров

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
"Авиагавань Северной столицы сохраняет второе место по пассажиропотоку среди аэропортов России. С июня по август "Пулково" обслужил 6,5 миллиона пассажиров", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Полякова, внутренние направления традиционно остаются лидерами - 5 миллионов человек выбрали перелеты по России. Наибольшим большим спросом пользовались рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Международный пассажиропоток составил 1,5 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Анталья, Минск, Дубай и Ереван.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями
1 сентября, 14:20
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКАЛИНИНГРАДаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала