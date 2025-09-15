https://1prime.ru/20250915/pulkovo-862315016.html
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек - 15.09.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:33+0300
2025-09-15T19:33+0300
2025-09-15T19:33+0300
бизнес
санкт-петербург
москва
калининград
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. "Авиагавань Северной столицы сохраняет второе место по пассажиропотоку среди аэропортов России. С июня по август "Пулково" обслужил 6,5 миллиона пассажиров", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Полякова, внутренние направления традиционно остаются лидерами - 5 миллионов человек выбрали перелеты по России. Наибольшим большим спросом пользовались рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Международный пассажиропоток составил 1,5 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Анталья, Минск, Дубай и Ереван.
https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, москва, калининград, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, аэропорт Пулково
Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек
Вице-губернатор Поляков: "Пулково" за июнь-август обслужил 6,5 миллиона пассажиров