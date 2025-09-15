https://1prime.ru/20250915/pulkovo-862315016.html

Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек

Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек - 15.09.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток Пулково за летний период достиг 6,5 млн человек

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T19:33+0300

2025-09-15T19:33+0300

2025-09-15T19:33+0300

бизнес

санкт-петербург

москва

калининград

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за июнь-август 2025 года достиг 6,5 миллиона человек, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. "Авиагавань Северной столицы сохраняет второе место по пассажиропотоку среди аэропортов России. С июня по август "Пулково" обслужил 6,5 миллиона пассажиров", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Полякова, внутренние направления традиционно остаются лидерами - 5 миллионов человек выбрали перелеты по России. Наибольшим большим спросом пользовались рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Международный пассажиропоток составил 1,5 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Анталья, Минск, Дубай и Ереван.

https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html

санкт-петербург

москва

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, москва, калининград, аэропорт пулково