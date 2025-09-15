Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250915/putin-862296702.html
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста - 15.09.2025, ПРАЙМ
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:17+0300
2025-09-15T12:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня."Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — написал журналист.Милли в начале февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа, сообщал Fox news со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250915/zelenskiy-862296454.html
https://1prime.ru/20250915/dmitruk-862295584.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин
12:17 15.09.2025
 
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста

Христофору раскритиковал слова президента Финляндии Стубба о Путине

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Зеленский сделал заявление о Путине
12:13
"Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — написал журналист.

Милли в начале февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа, сообщал Fox news со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В Раде отреагировали на статью о России в американском СМИ
11:45
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала