Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста

Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.

спецоперация на украине

украина

владимир путин

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня."Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — написал журналист.Милли в начале февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа, сообщал Fox news со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.

украина

украина, владимир путин