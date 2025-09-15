https://1prime.ru/20250915/putin-862296702.html
Слова президента Финляндии о Путине удивили журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. | 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня."Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — написал журналист.Милли в начале февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа, сообщал Fox news со ссылкой на источники.Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
Кипрский журналист Алекс Христофору осудил в соцсети X
заявление президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине.
Выступая на "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, финский лидер заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня.
Зеленский сделал заявление о Путине
"Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США) сформулировал цель, которую он (Стубб - Прим.ред) приписал Путину", — написал журналист.
Милли в начале февраля 2022 году прогнозировал, что Россия могла бы захватить Киев за 72 часа, сообщал Fox news со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что конфликт на Украине мог бы закончиться за "два-три-четыре дня", если бы не вооружение, которое Вашингтон передал Киеву в первый срок Дональда Трампа.
