"Прямо сейчас". Сикорский сделал заявление о войне с Россией - 15.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Прямо сейчас". Сикорский сделал заявление о войне с Россией
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал обсуждаемые гарантии безопасности Украины. Об этом пишет издание "Страна.ua".Он утверждает, что, согласно нынешний концепции, войска гарантов безопасности должны встать на защиту Украины в случае нового конфликта."Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией, может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", — сказал Сикорский.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
10:15 15.09.2025
 
"Прямо сейчас". Сикорский сделал заявление о войне с Россией

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что в ЕС не хотят воевать против России

Польские военные
Польские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал обсуждаемые гарантии безопасности Украины. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Он утверждает, что, согласно нынешний концепции, войска гарантов безопасности должны встать на защиту Украины в случае нового конфликта.

"Если мы предоставляем Украине гарантии безопасности, мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией, может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", — сказал Сикорский.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
