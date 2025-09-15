https://1prime.ru/20250915/ssha-862282386.html
В США заявили о давлении Трампа на Венесуэлу
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Венесуэлу, чтобы добиться сделки, которая может касаться ее нефтяных месторождений, поделился мнением с РИА Новости американский геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Полагаю, что размещение флота США (в Карибском море – ред.) можно абсолютно точно расценивать как демонстрацию силы. Вероятно, здесь Трамп пытается добиться сделки. Конечно, мы все знаем, что происходит в этом регионе с (американской энергетической - ред.) компанией Chevron, которая снова пытается получить доступ к нефти. Но я думаю, что существует реальный риск инцидента или эскалации", - сказал собеседник агентства.
По мнению Хелали, между властями США и Венесуэлы летом могли идти негласные переговоры, на которые указывает депортация граждан этой латиноамериканской страны из США через Сальвадор в июле. Как полагает эксперт, Трамп пытается оказывать давление на Венесуэлу, чтобы загнать ее власти в угол и вынудить пойти на некое соглашение.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что размещение американского флота неподалеку от Венесуэлы является шагом к эскалации.
В феврале президент США Дональд Трамп расторг нефтяное соглашение с Каракасом, подписанное администрацией его предшественника Джо Байдена. Позднее Управление по контролю за иностранными активами США отозвало лицензию, позволявшую нефтяной компании Chevron работать в Венесуэле, и дало компании 30 дней на сворачивание своей деятельности в этой южноамериканской стране. В конце июля газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа одобрила для Chevron возможность возобновления добычи нефти в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что приветствует возвращение американских нефтедобытчиков к работе.
В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. Позднее он заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
