Политолог: Трамп хочет укрепить контроль над мировым нефтяным рынком
Политолог: Трамп хочет укрепить контроль над мировым нефтяным рынком
2025-09-15T07:15+0300
АНКАРА, 15 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп стремится укрепить контроль над мировым нефтяным рынком, добиваясь от Европейского союза отказа от закупок российской нефти, заявил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
"Одним из ключевых предвыборных лозунгов Трампа было drill, baby, drill. Действующая администрация фактически продолжила этот курс, поддерживая новое бурение и рост национальной добычи. С избранием Трампа объем производства нефти в США начал увеличиваться. Так, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране превысили ожидания рынка более чем втрое и составили около 3,9 миллиона баррелей", – отметил эксперт.
По словам аналитика, в сложившейся ситуации Вашингтону необходимы новые рынки сбыта, и Европейский союз рассматривается как крупнейший и наиболее стратегически значимый регион.
"Стратегия Трампа предполагает сокращение косвенных каналов торговли российской нефтью с ЕС и установление контроля над этим рынком. Давление на Венесуэлу также связано с данной линией: США стремятся укрепить позиции как среди производителей, так и среди основных потребителей нефти", – подчеркнул политолог.
