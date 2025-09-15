https://1prime.ru/20250915/tramp-862319737.html
Трамп заявил, что Европа не вводит достаточных санкций против России
Трамп заявил, что Европа не вводит достаточных санкций против России - 15.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Европа не вводит достаточных санкций против России
Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ.
2025-09-15T23:48+0300
2025-09-15T23:48+0300
2025-09-15T23:48+0300
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Европа не вводит достаточных санкций в отношении России и продолжает покупать нефть из РФ. "Санкции, которые они вводят (против России - ред.) не являются достаточно жесткими", - заявил он журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию. В частности, глава Белого дома упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.
Трамп заявил, что Европа не вводит достаточных санкций против России
Трамп: Европа не вводит достаточных санкций против России и продолжает покупать нефть