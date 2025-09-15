https://1prime.ru/20250915/tunis-862284145.html
В Тунисе оценили ситуацию с турпотоком из России
В Тунисе оценили ситуацию с турпотоком из России
2025-09-15T06:17+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Число принятых туристов из РФ в Тунисе сократилось по итогам 2024 года в десятки раз в сравнении с 2019 годом, но увеличение числа рейсов в страну дало бы возможность нарастить турпоток, сказал в разговоре с РИА Новости представитель в РФ и СНГ от Тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер.
"В 2019 мы приняли 650 тысяч (туристов - ред.)... (В 2024 году - ред.) немного, менее 20 тысяч. Мы в контакте с туроператорами, и главная проблема - самолеты. Спрос на самом деле большой, и все наши борты были заполнены", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025".
Он выразил уверенность в том, что решение проблемы с нехваткой рейсов привело бы к росту турпотока из России.
"Тунис предлагает очень хороший продукт. Есть новые отельные бренды, доступны экскурсии. Российским туристам не нужна виза, и лететь всего четыре часа", - подчеркнул при этом Нежи Гуидер.
