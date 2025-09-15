https://1prime.ru/20250915/tunis-862284145.html

В Тунисе оценили ситуацию с турпотоком из России

В Тунисе оценили ситуацию с турпотоком из России - 15.09.2025, ПРАЙМ

В Тунисе оценили ситуацию с турпотоком из России

Число принятых туристов из РФ в Тунисе сократилось по итогам 2024 года в десятки раз в сравнении с 2019 годом, но увеличение числа рейсов в страну дало бы... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T06:17+0300

2025-09-15T06:17+0300

2025-09-15T06:17+0300

туризм

бизнес

россия

рф

тунис

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862284145.jpg?1757906268

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Число принятых туристов из РФ в Тунисе сократилось по итогам 2024 года в десятки раз в сравнении с 2019 годом, но увеличение числа рейсов в страну дало бы возможность нарастить турпоток, сказал в разговоре с РИА Новости представитель в РФ и СНГ от Тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер. "В 2019 мы приняли 650 тысяч (туристов - ред.)... (В 2024 году - ред.) немного, менее 20 тысяч. Мы в контакте с туроператорами, и главная проблема - самолеты. Спрос на самом деле большой, и все наши борты были заполнены", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он выразил уверенность в том, что решение проблемы с нехваткой рейсов привело бы к росту турпотока из России. "Тунис предлагает очень хороший продукт. Есть новые отельные бренды, доступны экскурсии. Российским туристам не нужна виза, и лететь всего четыре часа", - подчеркнул при этом Нежи Гуидер.

рф

тунис

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, тунис, снг