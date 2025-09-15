Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250915/ukraina-862292209.html
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился - 15.09.2025, ПРАЙМ
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился
Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока ею будет управлять коллективный Запад, антироссийская риторика в умах украинских граждан лишь способствует... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:39+0300
2025-09-15T11:36+0300
спецоперация на украине
украина
запад
ес
нато
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока ею будет управлять коллективный Запад, антироссийская риторика в умах украинских граждан лишь способствует его продолжению, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда мы говорим про возможности окончания войны, то для ее завершения необходимо закончить войну в головах, а с этим большие проблемы… У российской стороны нет ненависти к простым украинцам, а отношение российского руководства к Зеленскому и его банде можно охарактеризовать, как презрение, но никак не ненависть. А вот с украинской стороны ненависть не только сохраняется, но и всячески подогревается и стимулируется на государственном уровне. В России не пишут слово Украина с маленькой буквы, не используют бранных и матерных слов в новостях, нет культа смерти и ненависти, насаждаемого властями", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". А вот на Украине это все есть и активно практикуется, продолжает политик. Украинцам внушают, что их национальная идея – в уничтожении русских, которые мешают им жить и угрожают национальной идентичности. В головы украинцам вбивают ненависть, которая не способствует окончанию конфликта, а тех, кто не принимает военной истерии и танцев на костях, подвергают проклятиям и желают им смерти. В качестве примера Медведчук привел заявления украинского комика Кирилла Ганина, который назвал "идиотами" мужчин, утонувших в Тисе при попытке бегства с Украины, он призвал мужчин "брать на себя ответственность" и не бояться умереть. Ганин заявил, что будет дальше смеяться над такими мужчинами, но сам он в армии не служит. "Зеленский уничтожил не только украинскую политику, но и традиции украинского юмора. Тонкая, ироничная и доброжелательная украинская шутка превратилась в уродливые пляски смерти с жертвоприношениями. Это уже серьезный культурный сдвиг, и он так просто сам собой не вернется в цивилизованное русло. Массовая моральная деградация искусства и культуры не проходит без последствий. Именно этот процесс уничтожает украинскую идентичность, а вовсе не Россия, где украинский язык разрешен и памятники великим украинцам никто не сносит", - добавил Медведчук. Как он отмечает, пещерная антироссийская истерия существует не только на Украине, она пришла из коллективного Запада, который щедро спонсирует конфликт. "Не только Зеленский кричит, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, но и ряд руководителей ЕС, Франции, Британии, НАТО. Ничего нового в этом нет. Холодная война начиналась с речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, где он заявил, что "больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости" и призвал опустить Железный занавес", - подчеркнул председатель совета движения. "Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края. Сегодня западное политическое людоедство вызывает презрение и брезгливость многих ведущих стран мира. Коллективный Запад сам потерял стандарты демократии, культуры и цивилизации, а потому он не имеет никакого морального права навязывать остальному миру свои правила и хотелки", - подытожил Медведчук.
https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291810.html
https://1prime.ru/20250915/ssha-862285540.html
украина
запад
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, ес, нато, франция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, НАТО, ФРАНЦИЯ
10:39 15.09.2025 (обновлено: 11:36 15.09.2025)
 
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился

Медведчук: конфликт на Украине не закончится, пока ей управляет коллективный Запад

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока ею будет управлять коллективный Запад, антироссийская риторика в умах украинских граждан лишь способствует его продолжению, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Когда мы говорим про возможности окончания войны, то для ее завершения необходимо закончить войну в головах, а с этим большие проблемы… У российской стороны нет ненависти к простым украинцам, а отношение российского руководства к Зеленскому и его банде можно охарактеризовать, как презрение, но никак не ненависть. А вот с украинской стороны ненависть не только сохраняется, но и всячески подогревается и стимулируется на государственном уровне. В России не пишут слово Украина с маленькой буквы, не используют бранных и матерных слов в новостях, нет культа смерти и ненависти, насаждаемого властями", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
10:27
А вот на Украине это все есть и активно практикуется, продолжает политик. Украинцам внушают, что их национальная идея – в уничтожении русских, которые мешают им жить и угрожают национальной идентичности. В головы украинцам вбивают ненависть, которая не способствует окончанию конфликта, а тех, кто не принимает военной истерии и танцев на костях, подвергают проклятиям и желают им смерти.
В качестве примера Медведчук привел заявления украинского комика Кирилла Ганина, который назвал "идиотами" мужчин, утонувших в Тисе при попытке бегства с Украины, он призвал мужчин "брать на себя ответственность" и не бояться умереть. Ганин заявил, что будет дальше смеяться над такими мужчинами, но сам он в армии не служит.
"Зеленский уничтожил не только украинскую политику, но и традиции украинского юмора. Тонкая, ироничная и доброжелательная украинская шутка превратилась в уродливые пляски смерти с жертвоприношениями. Это уже серьезный культурный сдвиг, и он так просто сам собой не вернется в цивилизованное русло. Массовая моральная деградация искусства и культуры не проходит без последствий. Именно этот процесс уничтожает украинскую идентичность, а вовсе не Россия, где украинский язык разрешен и памятники великим украинцам никто не сносит", - добавил Медведчук.
Как он отмечает, пещерная антироссийская истерия существует не только на Украине, она пришла из коллективного Запада, который щедро спонсирует конфликт. "Не только Зеленский кричит, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, но и ряд руководителей ЕС, Франции, Британии, НАТО. Ничего нового в этом нет. Холодная война начиналась с речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, где он заявил, что "больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости" и призвал опустить Железный занавес", - подчеркнул председатель совета движения.
"Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края. Сегодня западное политическое людоедство вызывает презрение и брезгливость многих ведущих стран мира. Коллективный Запад сам потерял стандарты демократии, культуры и цивилизации, а потому он не имеет никакого морального права навязывать остальному миру свои правила и хотелки", - подытожил Медведчук.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
В США объяснили, чем обернется введение бесполетной зоны над Украиной
07:36
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕСНАТОФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала