Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине еще не закончился

15.09.2025

2025-09-15T10:39+0300

2025-09-15T10:39+0300

2025-09-15T11:36+0300

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока ею будет управлять коллективный Запад, антироссийская риторика в умах украинских граждан лишь способствует его продолжению, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда мы говорим про возможности окончания войны, то для ее завершения необходимо закончить войну в головах, а с этим большие проблемы… У российской стороны нет ненависти к простым украинцам, а отношение российского руководства к Зеленскому и его банде можно охарактеризовать, как презрение, но никак не ненависть. А вот с украинской стороны ненависть не только сохраняется, но и всячески подогревается и стимулируется на государственном уровне. В России не пишут слово Украина с маленькой буквы, не используют бранных и матерных слов в новостях, нет культа смерти и ненависти, насаждаемого властями", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". А вот на Украине это все есть и активно практикуется, продолжает политик. Украинцам внушают, что их национальная идея – в уничтожении русских, которые мешают им жить и угрожают национальной идентичности. В головы украинцам вбивают ненависть, которая не способствует окончанию конфликта, а тех, кто не принимает военной истерии и танцев на костях, подвергают проклятиям и желают им смерти. В качестве примера Медведчук привел заявления украинского комика Кирилла Ганина, который назвал "идиотами" мужчин, утонувших в Тисе при попытке бегства с Украины, он призвал мужчин "брать на себя ответственность" и не бояться умереть. Ганин заявил, что будет дальше смеяться над такими мужчинами, но сам он в армии не служит. "Зеленский уничтожил не только украинскую политику, но и традиции украинского юмора. Тонкая, ироничная и доброжелательная украинская шутка превратилась в уродливые пляски смерти с жертвоприношениями. Это уже серьезный культурный сдвиг, и он так просто сам собой не вернется в цивилизованное русло. Массовая моральная деградация искусства и культуры не проходит без последствий. Именно этот процесс уничтожает украинскую идентичность, а вовсе не Россия, где украинский язык разрешен и памятники великим украинцам никто не сносит", - добавил Медведчук. Как он отмечает, пещерная антироссийская истерия существует не только на Украине, она пришла из коллективного Запада, который щедро спонсирует конфликт. "Не только Зеленский кричит, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, но и ряд руководителей ЕС, Франции, Британии, НАТО. Ничего нового в этом нет. Холодная война начиналась с речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, где он заявил, что "больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости" и призвал опустить Железный занавес", - подчеркнул председатель совета движения. "Пока моральные уроды и поджигатели войны будут управлять Евросоюзом и странами коллективного Запада, мир будет в опасности, а украинский конфликт не будет иметь конца и края. Сегодня западное политическое людоедство вызывает презрение и брезгливость многих ведущих стран мира. Коллективный Запад сам потерял стандарты демократии, культуры и цивилизации, а потому он не имеет никакого морального права навязывать остальному миру свои правила и хотелки", - подытожил Медведчук.

2025

