В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
Спецоперация на Украине
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война... | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
16:30 15.09.2025
 
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта

Нардеп Вениславский: конфликт на Украине идет к завершению

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.
Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.

Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиев
 
 
