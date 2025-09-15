https://1prime.ru/20250915/ukraina-862305844.html
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта - 15.09.2025, ПРАЙМ
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T16:30+0300
2025-09-15T16:30+0300
2025-09-15T16:30+0300
спецоперация на украине
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606991_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_53f8e0eac66e668c350426e32ee7e7a3.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.
https://1prime.ru/20250915/kellog-862305094.html
https://1prime.ru/20250915/dmitruk-862295584.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606991_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_73fb32a4ff178eadbf37e33fda51f814.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев
В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта
Нардеп Вениславский: конфликт на Украине идет к завершению