В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта

В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта - 15.09.2025, ПРАЙМ

В Раде сделали новое заявление о завершении конфликта

Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T16:30+0300

2025-09-15T16:30+0300

2025-09-15T16:30+0300

спецоперация на украине

украина

киев

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине идет к завершению, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский. Об этом пишет издание "Страна.ua"."Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал депутат.Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости найти решение, которое не только положит конец конфликту на Украине, но и создаст условия для невозобновления такой ситуации на длительную перспективу.Российский лидер также отметил, что ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

украина

киев

2025

Новости

