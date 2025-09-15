https://1prime.ru/20250915/ukraina-862306879.html
"Даже Харьковскую". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Затягивание украинского конфликта приведет к еще большими территориальными потерями для Киева, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети Х."Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территории потеряет Украина", — написал он.Берлетик отметил, что у Киева была возможность сохранить все земли при соблюдении Минских соглашений, уступить только Донбасс по Стамбульскому соглашению 2022 года или отступить из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по итогам недавних мирных переговоров между Россией и Украиной."Теперь Украине грозит потеря и других областей, включая, возможно, даже Харьковскую", — заключил аналитик.В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
