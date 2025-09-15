Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Даже Харьковскую". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Даже Харьковскую". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
2025-09-15T16:50+0300
2025-09-15T16:50+0300
16:50 15.09.2025
 
© Фото : NATOУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Затягивание украинского конфликта приведет к еще большими территориальными потерями для Киева, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети Х.
"Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территории потеряет Украина", — написал он.
"Близится к завершению". В США сделали заявление о конфликте на Украине
11:49
Берлетик отметил, что у Киева была возможность сохранить все земли при соблюдении Минских соглашений, уступить только Донбасс по Стамбульскому соглашению 2022 года или отступить из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по итогам недавних мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Теперь Украине грозит потеря и других областей, включая, возможно, даже Харьковскую", — заключил аналитик.
В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
"Война проиграна". На Западе выступили с пугающим прогнозом по Украине
25 августа, 17:35
 
