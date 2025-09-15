https://1prime.ru/20250915/zelenskiy-862296454.html

Зеленский сделал заявление о Путине

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, хотя до этого не раз находил поводы избегать встречи. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарию. "Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица (собеседников — Прим. Ред.)", — заявил Зеленский.При этом он добавил, что хочет говорить не через американцев и не через европейцев, но с их поддержкой. Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка. Встречаться для того, чтобы у Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно.

