"Повышенный риск". На Западе запаниковали из-за российских учений "Запад"

Если после завершения активной части учений "Запад-2025" Россия не выведет свои войска из Белоруссии, это якобы может увеличить уровень угрозы для стран Балтии,

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Если после завершения активной части учений "Запад-2025" Россия не выведет свои войска из Белоруссии, это якобы может увеличить уровень угрозы для стран Балтии, заявила в эфире радиостанции LRT глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене. "Чувствительность заключается в том, что, если после учений "Запад" не будет осуществлено возвращение российских и белорусских сил в их исходные подразделения, это может вызвать вопросы относительно их планов. Это может рассматриваться как повышенный фактор риска”, — отметила министр.В то же время она подчеркнула, что в настоящий момент нет никаких свидетельств того, что по окончании активных военных маневров Россия намерена оставить свои силы на белорусской территории. При она Шакалене акцентировала внимание на том, что "определенные вещи требуют непосредственного подтверждения, и мы будем следить за развитием событий". Учения "Запад", которые проходят с 12 по 16 сентября, посвящены теме "Применение группировок войск (сил) для обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель маневров – проработка совместных действий войск России и Белоруссии для обеспечения безопасности Союзного государства и готовности отразить возможную агрессию. Как отметили в министерстве обороны Белоруссии, учения "Запад" являются запланированной частью подготовки сил и средств региональной группировки. Им предшествовал ряд мероприятий, которые прошли как в Белоруссии, так и в России.

