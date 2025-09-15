Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Меньше, чем вчера". Зеленского поставили не место после слов о России
Спецоперация на Украине
"Меньше, чем вчера". Зеленского поставили не место после слов о России
владимир зеленский, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, москва, китай, шос
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, МОСКВА, КИТАЙ, ШОС
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. По словам журналиста Чея Боуза в социальной сети X, Владимир Зеленский утверждает о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты указывают на то, что поражение терпит именно Украина.
"Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера", — заявил журналист.
Кроме того, он отметил, что "1,7 миллиона украинцев либо погибли, либо были искалечены".
В беседе с журналистом CNN Фаридом Закарией Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным, хотя ранее многократно находил причины, чтобы избежать такой встречи.
На пресс-конференции по результатам саммита ШОС в Китае Владимир Путин сказал, что, если Зеленский готов ко встрече, то он может прибыть в Москву. Однако позже глава киевского режима отклонил это предложение, заявив при этом о готовности встретиться "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп также говорил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, после чего может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп выразили поддержку продолжению прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также обсуждалась идея усиления уровня представительства обеих сторон.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". В Британии раскрыли план Зеленского
13 сентября, 18:24
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампМОСКВАКИТАЙШОС
 
 
