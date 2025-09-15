https://1prime.ru/20250915/zelenskiy-862311304.html
"Меньше, чем вчера". Зеленского поставили не место после слов о России
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. По словам журналиста Чея Боуза в социальной сети X, Владимир Зеленский утверждает о якобы проигрыше России в конфликте, однако факты указывают на то, что поражение терпит именно Украина."Зеленский вчера вечером: "Россия проигрывает войну". Но сегодня Украина меньше, чем была и вчера, и позавчера, и позапозавчера", — заявил журналист.Кроме того, он отметил, что "1,7 миллиона украинцев либо погибли, либо были искалечены". В беседе с журналистом CNN Фаридом Закарией Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным, хотя ранее многократно находил причины, чтобы избежать такой встречи. На пресс-конференции по результатам саммита ШОС в Китае Владимир Путин сказал, что, если Зеленский готов ко встрече, то он может прибыть в Москву. Однако позже глава киевского режима отклонил это предложение, заявив при этом о готовности встретиться "в любом формате".Президент США Дональд Трамп также говорил о подготовке встречи между Путиным и Зеленским, после чего может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп выразили поддержку продолжению прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также обсуждалась идея усиления уровня представительства обеих сторон.
