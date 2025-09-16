https://1prime.ru/20250916/avto-862336569.html
В ВСС рассказали о порядке выплат по ОСАГО за скрытые повреждения авто
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Страховщики разрабатывают простой и прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО за ремонт пострадавших в ДТП автомобилей, если в ходе их ремонта выявлены скрытые повреждения, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Мы постарались сделать простой и прозрачный порядок, который сейчас не прописан в законе, а в нашем проекте он есть - возможность уведомить страховую компанию в случае выявления скрытых повреждений и получить повторную выплату", - сказал Уфимцев на круглом столе в Общероссийском народном фронте по законодательным изменениям в сфере ОСАГО. По его словам, в законе будет четко прописано, в какие сроки и как именно должна действовать страховая компания при получении уведомления о скрытых повреждениях. Страховщики ранее выступили с инициативой и готовят соответствующий законопроект, позволяющий автовладельцам обратиться за повторной выплатой по ОСАГО после получения основной суммы, если в ходе ремонта были выявлены дополнительные повреждения автомобиля. Срок обращения за такой повторной выплатой, согласно предлагаемым изменениям, составит 90 дней. Сейчас , по данным ВСС, около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение. Это связано с тем, что у многих страховщиков нет договоров со станциями техобслуживания или они не могут выполнить ремонт в установленные законодательном сроки. Доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО - то есть, ремонт за счет страховщика, снизилась с 15% в 2019 году до 5% в 2024 году. При этом многие автовладельцы предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку не хотят заниматься ремонтом сами. К тому же полученная выплата часто оказывается существенно меньше, чем стоимость ремонта. По мнению ВСС, предлагаемые нормы позволят улучшить эту ситуацию: автовладелец сможет сам выбрать станцию для ремонта, а сумма полученного возмещения станет больше.
