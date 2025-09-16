https://1prime.ru/20250916/avto-862336569.html

В ВСС рассказали о порядке выплат по ОСАГО за скрытые повреждения авто

В ВСС рассказали о порядке выплат по ОСАГО за скрытые повреждения авто - 16.09.2025, ПРАЙМ

В ВСС рассказали о порядке выплат по ОСАГО за скрытые повреждения авто

Страховщики разрабатывают простой и прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО за ремонт пострадавших в ДТП автомобилей, если в ходе их ремонта выявлены... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T13:37+0300

2025-09-16T13:37+0300

2025-09-16T13:37+0300

авто

евгений уфимцев

всс

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Страховщики разрабатывают простой и прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО за ремонт пострадавших в ДТП автомобилей, если в ходе их ремонта выявлены скрытые повреждения, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. "Мы постарались сделать простой и прозрачный порядок, который сейчас не прописан в законе, а в нашем проекте он есть - возможность уведомить страховую компанию в случае выявления скрытых повреждений и получить повторную выплату", - сказал Уфимцев на круглом столе в Общероссийском народном фронте по законодательным изменениям в сфере ОСАГО. По его словам, в законе будет четко прописано, в какие сроки и как именно должна действовать страховая компания при получении уведомления о скрытых повреждениях. Страховщики ранее выступили с инициативой и готовят соответствующий законопроект, позволяющий автовладельцам обратиться за повторной выплатой по ОСАГО после получения основной суммы, если в ходе ремонта были выявлены дополнительные повреждения автомобиля. Срок обращения за такой повторной выплатой, согласно предлагаемым изменениям, составит 90 дней. Сейчас , по данным ВСС, около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение. Это связано с тем, что у многих страховщиков нет договоров со станциями техобслуживания или они не могут выполнить ремонт в установленные законодательном сроки. Доля получающих натуральное возмещение по ОСАГО - то есть, ремонт за счет страховщика, снизилась с 15% в 2019 году до 5% в 2024 году. При этом многие автовладельцы предпочли бы именно натуральное возмещение, поскольку не хотят заниматься ремонтом сами. К тому же полученная выплата часто оказывается существенно меньше, чем стоимость ремонта. По мнению ВСС, предлагаемые нормы позволят улучшить эту ситуацию: автовладелец сможет сам выбрать станцию для ремонта, а сумма полученного возмещения станет больше.

https://1prime.ru/20250916/avtovaz-862328633.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, евгений уфимцев, всс, осаго