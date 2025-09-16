https://1prime.ru/20250916/avto-862338314.html

"Автостат" отметил рост импорта легковых авто из Китая в Россию

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом из Китая в Россию за январь-август составил 38 тысяч машин, что в 4,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За восемь месяцев 2025 года из Китая в Россию ввезли 38 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года", - написал он своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что первые такие автомобили начали ввозить в Россию еще в конце 2022 года, но активное развитие началось лишь во второй половине 2024 года. "В июле и августе 2025 года объем ввоза китайского "секонд-хенда" приблизился к месячной отметке в 8 тысяч единиц", - добавил Целиков. Самой популярной маркой, ввозимой из Китая, за восемь месяцев стала японская Toyota, на долю которой пришлось 21% импорта машин с пробегом. Следом идут Honda, занимающая 12,6% рынка, и Volkswagen, которому принадлежит 11,5% импорта. В пятерку лидеров также вошли BMW (4,7%) и Geely (4,6%).

