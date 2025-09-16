https://1prime.ru/20250916/avto-862340964.html

"Автостат" отметил рост продаж новых люксовых авто в России

2025-09-16T15:07+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам восьми месяцев текущего года составили 448 единицы, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "За 8 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 448 новых люксовых машин. И это на 23% больше, чем в январе-августе 2024 года", - говорится в сообщении. При этом в последний летний месяц продажи также выросли на 10% в годовом выражении и составили 55 новых автомобилей люксового сегмента. Отмечается, что это на четверть меньше, чем месяцем ранее. "Самым популярным люксовым брендом остался Rolls-Royce, результат которого в конце лета составил 19 проданных экземпляров. Следом расположился Bentley с показателем 18 единиц. Также в августе было реализовано 11 новых автомобилей Lamborghini, 4 - Ferrari, 2 - Aston Martin и 1 - Maserati", - уточняет агентство. Лидерство среди моделей восьмой месяц подряд удерживает Rolls-Royce Cullinan, продажи которого в августе составили 11 экземпляров. Далее с разницей в один проданный автомобиль идет Lamborghini Urus. Также в топ-3 попал Bentley Continental GT c результатом в 9 проданных машин.

россия, rolls-royce, bentley, lamborghini, авто