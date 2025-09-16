Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/avtovaz-862328633.html
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada - 16.09.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" займется разработкой и освоением производства новых поколений двигателей для Lada Azimut и других моделей Lada, сообщила... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T10:32+0300
2025-09-16T10:32+0300
авто
автоваз
бизнес
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858717431_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b29d4b92c171821d0c820526424e10df.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" займется разработкой и освоением производства новых поколений двигателей для Lada Azimut и других моделей Lada, сообщила пресс-служба концерна. "Об актуализации планов "АвтоВАЗа" рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев. Он подтвердил, что, помимо продолжения работ над Lada Azimut, будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на новинку и другие модели Lada", - говорится в пресс-релизе компании по итогам международной конференции поставщиков, прошедшей на "АвтоВАЗе". В свою очередь президент автоконцерна Максим Соколов отметил, что, несмотря на снижение российского автомобильного рынка, "АвтоВАЗ" не останавливает работу над будущими проектами. "В настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на запуске Lada Azimut… Перспективный кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta был очень тепло встречен экспертным сообществом, и теперь только от нас с вами зависит успех этого проекта", - приводит пресс-служба слова Соколова. Основными вызовами для отрасли на 2025-2026 годы, по его мнению, могут стать повышение эффективности производства, снижение и удержание цен во всей финансовой цепочке, продолжение инвестиций в развитие мощностей, удержание и сохранение трудовых коллективов, обеспечение высокого качества на всех этапах, выдерживание сроков и параметров запуска новых проектов. Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
https://1prime.ru/20250912/avtodom-862183353.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858717431_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9aab6dab7afc15e774dc8ba39798fc47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автоваз, бизнес, lada
Авто, АвтоВАЗ, Бизнес, Lada
10:32 16.09.2025
 
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada

"АвтоВАЗ" заявил о планах начать разработку двигателей нового поколения для Lada

© Фото : Наталья КарноваАвтомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
© Фото : Наталья Карнова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" займется разработкой и освоением производства новых поколений двигателей для Lada Azimut и других моделей Lada, сообщила пресс-служба концерна.
"Об актуализации планов "АвтоВАЗа" рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев. Он подтвердил, что, помимо продолжения работ над Lada Azimut, будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на новинку и другие модели Lada", - говорится в пресс-релизе компании по итогам международной конференции поставщиков, прошедшей на "АвтоВАЗе".
В свою очередь президент автоконцерна Максим Соколов отметил, что, несмотря на снижение российского автомобильного рынка, "АвтоВАЗ" не останавливает работу над будущими проектами.
"В настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на запуске Lada Azimut… Перспективный кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta был очень тепло встречен экспертным сообществом, и теперь только от нас с вами зависит успех этого проекта", - приводит пресс-служба слова Соколова.
Основными вызовами для отрасли на 2025-2026 годы, по его мнению, могут стать повышение эффективности производства, снижение и удержание цен во всей финансовой цепочке, продолжение инвестиций в развитие мощностей, удержание и сохранение трудовых коллективов, обеспечение высокого качества на всех этапах, выдерживание сроков и параметров запуска новых проектов.
Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Значок немецкого концерна Мерседес - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Дилеры прокомментировали регистрацию Mercedes-Benz в Роспатенте
12 сентября, 12:39
 
АвтоАвтоВАЗБизнесLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала