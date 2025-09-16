https://1prime.ru/20250916/avtovaz-862328633.html
"АвтоВАЗ" займется разработкой новых двигателей для Lada
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" займется разработкой и освоением производства новых поколений двигателей для Lada Azimut и других моделей Lada, сообщила пресс-служба концерна. "Об актуализации планов "АвтоВАЗа" рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев. Он подтвердил, что, помимо продолжения работ над Lada Azimut, будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на новинку и другие модели Lada", - говорится в пресс-релизе компании по итогам международной конференции поставщиков, прошедшей на "АвтоВАЗе". В свою очередь президент автоконцерна Максим Соколов отметил, что, несмотря на снижение российского автомобильного рынка, "АвтоВАЗ" не останавливает работу над будущими проектами. "В настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на запуске Lada Azimut… Перспективный кроссовер на модернизированной платформе Lada Vesta был очень тепло встречен экспертным сообществом, и теперь только от нас с вами зависит успех этого проекта", - приводит пресс-служба слова Соколова. Основными вызовами для отрасли на 2025-2026 годы, по его мнению, могут стать повышение эффективности производства, снижение и удержание цен во всей финансовой цепочке, продолжение инвестиций в развитие мощностей, удержание и сохранение трудовых коллективов, обеспечение высокого качества на всех этапах, выдерживание сроков и параметров запуска новых проектов. Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начнет сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
