СМИ рассказали о попытках Байдена заработать на президентском прошлом

2025-09-16T12:36+0300

2025-09-16T12:36+0300

2025-09-16T12:36+0300

политика

общество

сша

джо байден

дональд трамп

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден сталкивается с трудностями в поиске оплачиваемых выступлений и выгодных предложений после ухода с поста главы государства, пишет газета Wall Street Journal. "Компании не спешат приглашать Байдена в качестве платного спикера из-за его непопулярности и опасений ответных шагов со стороны президента Дональда Трампа", — отмечает издание. По его данным, 82-летний политик ожидал более прибыльного постпрезидентского периода, однако возраст, слабые позиции внутри Демократической партии и критика со стороны бывших союзников сузили его возможности. Газета напоминает, что в новой книге экс-вице-президента Камалы Харрис говорится, что демократы проявили безответственность, позволив Байдену баллотироваться на второй срок. В отличие от предшественников, которые проводят лето на престижных курортах, Байден 4 июля встретил в трейлерном парке в Малибу, в доме музыканта Моби, друга его сына Хантера, добавляет Wall Street Journal. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.

сша

