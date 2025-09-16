Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о попытках Байдена заработать на президентском прошлом
СМИ рассказали о попытках Байдена заработать на президентском прошлом
политика
общество
сша
джо байден
дональд трамп
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден сталкивается с трудностями в поиске оплачиваемых выступлений и выгодных предложений после ухода с поста главы государства, пишет газета Wall Street Journal. "Компании не спешат приглашать Байдена в качестве платного спикера из-за его непопулярности и опасений ответных шагов со стороны президента Дональда Трампа", — отмечает издание. По его данным, 82-летний политик ожидал более прибыльного постпрезидентского периода, однако возраст, слабые позиции внутри Демократической партии и критика со стороны бывших союзников сузили его возможности. Газета напоминает, что в новой книге экс-вице-президента Камалы Харрис говорится, что демократы проявили безответственность, позволив Байдену баллотироваться на второй срок. В отличие от предшественников, которые проводят лето на престижных курортах, Байден 4 июля встретил в трейлерном парке в Малибу, в доме музыканта Моби, друга его сына Хантера, добавляет Wall Street Journal. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
общество , сша, джо байден, дональд трамп
Политика, Общество , США, Джо Байден, Дональд Трамп
12:36 16.09.2025
 
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден сталкивается с трудностями в поиске оплачиваемых выступлений и выгодных предложений после ухода с поста главы государства, пишет газета Wall Street Journal.
"Компании не спешат приглашать Байдена в качестве платного спикера из-за его непопулярности и опасений ответных шагов со стороны президента Дональда Трампа", — отмечает издание.
По его данным, 82-летний политик ожидал более прибыльного постпрезидентского периода, однако возраст, слабые позиции внутри Демократической партии и критика со стороны бывших союзников сузили его возможности. Газета напоминает, что в новой книге экс-вице-президента Камалы Харрис говорится, что демократы проявили безответственность, позволив Байдену баллотироваться на второй срок.
В отличие от предшественников, которые проводят лето на престижных курортах, Байден 4 июля встретил в трейлерном парке в Малибу, в доме музыканта Моби, друга его сына Хантера, добавляет Wall Street Journal.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
На Украине отреагировали на новый выпад Зеленского в адрес Трампа
