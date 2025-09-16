Во Франции сделали заявление после требования Зеленского
Филиппо призвал не посылать ничего Украине после требования Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.
Так он прокомментировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и сколько же понадобится на содержание вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
"В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал политик.
Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
