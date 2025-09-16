https://1prime.ru/20250916/filippo-862331818.html

Во Франции сделали заявление после требования Зеленского

Во Франции сделали заявление после требования Зеленского - 16.09.2025, ПРАЙМ

Во Франции сделали заявление после требования Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T11:29+0300

2025-09-16T11:29+0300

2025-09-16T11:29+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

франция

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.Так он прокомментировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и сколько же понадобится на содержание вооруженных сил, даже если конфликт закончится."В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал политик.Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862331284.html

https://1prime.ru/20250916/ukraina-862331598.html

украина

франция

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, франция, киев