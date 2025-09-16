Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.Так он прокомментировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и сколько же понадобится на содержание вооруженных сил, даже если конфликт закончится."В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал политик.Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
11:29 16.09.2025
 
Во Франции сделали заявление после требования Зеленского

Филиппо призвал не посылать ничего Украине после требования Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.

Так он прокомментировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и сколько же понадобится на содержание вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
11:19
"В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал политик.

Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
На Украине отреагировали на новый выпад Зеленского в адрес Трампа
11:26
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийФРАНЦИЯКиев
 
 
