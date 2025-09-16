Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФПК напомнила, как получить для ребенка скидку на билет на поезд
ФПК напомнила, как получить для ребенка скидку на билет на поезд
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Детям для поездки в поезде дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) со скидкой необходимо иметь документы, подтверждающие гражданство РФ, сообщила компания. "В связи с участившимися случаями отсутствия необходимых документов при посадке в поезд несовершеннолетних по льготным билетам, напоминаем, что согласно приказам ФАС России (№218/25 от 31.03.2025 и №219/25 от 31.03.2025) льготными тарифами для детей могут воспользоваться юные путешественники – граждане РФ. При этом в соответствии с правилами перевозок при оформлении билета по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетного пассажира гражданства РФ", - говорится в сообщении ФПК. Для этого, поясняет компания, нужно предоставить один из документов: свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства РФ или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет). В частности, РЖД продают билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет, имеющих гражданство РФ. Льгота предоставляется на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагонах второго и третьего классов моторвагонного подвижного состава. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкарте.
15:37 16.09.2025
 
ФПК напомнила, как получить для ребенка скидку на билет на поезд

ФПК: для скидки на билет необходима отметки в документе детей гражданства РФ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Детям для поездки в поезде дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) со скидкой необходимо иметь документы, подтверждающие гражданство РФ, сообщила компания.
"В связи с участившимися случаями отсутствия необходимых документов при посадке в поезд несовершеннолетних по льготным билетам, напоминаем, что согласно приказам ФАС России (№218/25 от 31.03.2025 и №219/25 от 31.03.2025) льготными тарифами для детей могут воспользоваться юные путешественники – граждане РФ. При этом в соответствии с правилами перевозок при оформлении билета по льготным тарифам и посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетного пассажира гражданства РФ", - говорится в сообщении ФПК.
Для этого, поясняет компания, нужно предоставить один из документов: свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства РФ или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).
В частности, РЖД продают билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет, имеющих гражданство РФ. Льгота предоставляется на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагонах второго и третьего классов моторвагонного подвижного состава. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкарте.
Электропоезд Ласточка
РЖД увеличили перевозки пассажиров на своей сети
1 сентября, 11:43
 
РОССИЯФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
