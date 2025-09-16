https://1prime.ru/20250916/kirgiziya-862359593.html

ВВП Киргизии вырос на 11%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии по итогам восьми месяцев текущего года вырос на 11% и составил 11,9 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер... | 16.09.2025

БИШКЕК, 16 сен – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии по итогам восьми месяцев текущего года вырос на 11% и составил 11,9 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер республики Адылбек Касымалиев. "По итогам восьми месяцев 2025 года объем ВВП составил 1 триллион 42,1 миллиарда сомов (11,9 миллиарда долларов - ред.)... Темп реального прироста ВВП составил 11,0%. Рост обеспечен вкладом всех секторов экономики: в строительном секторе отмечается рост на 34,8%, в сфере услуг - на 9,5%, в сельском хозяйстве - на 2,4%. В промышленности рост составил 11,6%", - заявил глава кабмина на аппаратном совещании правительства. По его словам, особенно высокие показатели зафиксированы в фармацевтике - рост в 2,2 раза, производстве пищевых продуктов - на 44,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов - на 32,2%, химической продукции - на 22,8%, текстильном производстве, производстве одежды - на 7,1%, добыче полезных ископаемых - на 15,5%. "Касымалиев отметил, что по итогам восьми месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 166 миллиардов сомов (1,9 миллиарда долларов - ред.) и увеличился на 20,1%. Из них 30% профинансированы за счет республиканского бюджета, что в 2,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Уровень инфляции с начала года составил 5,1%", - заявили в пресс-службе. Уточняется, что в ходе заседания председатель кабмина дал ряд поручений государственным органам, в том числе поручил провести комплексный мониторинг цен на определенные товары и не допустить необоснованного повышения цен.

