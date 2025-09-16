Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП Киргизии вырос на 11% - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/kirgiziya-862359593.html
ВВП Киргизии вырос на 11%
ВВП Киргизии вырос на 11% - 16.09.2025, ПРАЙМ
ВВП Киргизии вырос на 11%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии по итогам восьми месяцев текущего года вырос на 11% и составил 11,9 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:14+0300
2025-09-16T21:14+0300
экономика
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bdd31d565eb61ce97732e4279481ae92.jpg
БИШКЕК, 16 сен – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии по итогам восьми месяцев текущего года вырос на 11% и составил 11,9 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер республики Адылбек Касымалиев. "По итогам восьми месяцев 2025 года объем ВВП составил 1 триллион 42,1 миллиарда сомов (11,9 миллиарда долларов - ред.)... Темп реального прироста ВВП составил 11,0%. Рост обеспечен вкладом всех секторов экономики: в строительном секторе отмечается рост на 34,8%, в сфере услуг - на 9,5%, в сельском хозяйстве - на 2,4%. В промышленности рост составил 11,6%", - заявил глава кабмина на аппаратном совещании правительства. По его словам, особенно высокие показатели зафиксированы в фармацевтике - рост в 2,2 раза, производстве пищевых продуктов - на 44,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов - на 32,2%, химической продукции - на 22,8%, текстильном производстве, производстве одежды - на 7,1%, добыче полезных ископаемых - на 15,5%. "Касымалиев отметил, что по итогам восьми месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 166 миллиардов сомов (1,9 миллиарда долларов - ред.) и увеличился на 20,1%. Из них 30% профинансированы за счет республиканского бюджета, что в 2,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Уровень инфляции с начала года составил 5,1%", - заявили в пресс-службе. Уточняется, что в ходе заседания председатель кабмина дал ряд поручений государственным органам, в том числе поручил провести комплексный мониторинг цен на определенные товары и не допустить необоснованного повышения цен.
https://1prime.ru/20250907/sotrudnichestvo-861923114.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_d4c8157715e48c79c4015782997619fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия
Экономика, КИРГИЗИЯ
21:14 16.09.2025
 
ВВП Киргизии вырос на 11%

Касымалиев: ВВП Киргизии за восемь месяцев вырос на 11%

© flickr.com / vlitvinovФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Флаг Киргизии. Архивное фото
© flickr.com / vlitvinov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 16 сен – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Киргизии по итогам восьми месяцев текущего года вырос на 11% и составил 11,9 миллиарда долларов, сообщил во вторник премьер республики Адылбек Касымалиев.
"По итогам восьми месяцев 2025 года объем ВВП составил 1 триллион 42,1 миллиарда сомов (11,9 миллиарда долларов - ред.)... Темп реального прироста ВВП составил 11,0%. Рост обеспечен вкладом всех секторов экономики: в строительном секторе отмечается рост на 34,8%, в сфере услуг - на 9,5%, в сельском хозяйстве - на 2,4%. В промышленности рост составил 11,6%", - заявил глава кабмина на аппаратном совещании правительства.
По его словам, особенно высокие показатели зафиксированы в фармацевтике - рост в 2,2 раза, производстве пищевых продуктов - на 44,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов - на 32,2%, химической продукции - на 22,8%, текстильном производстве, производстве одежды - на 7,1%, добыче полезных ископаемых - на 15,5%.
"Касымалиев отметил, что по итогам восьми месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 166 миллиардов сомов (1,9 миллиарда долларов - ред.) и увеличился на 20,1%. Из них 30% профинансированы за счет республиканского бюджета, что в 2,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Уровень инфляции с начала года составил 5,1%", - заявили в пресс-службе.
Уточняется, что в ходе заседания председатель кабмина дал ряд поручений государственным органам, в том числе поручил провести комплексный мониторинг цен на определенные товары и не допустить необоснованного повышения цен.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Казахстан, Киргизия и Узбекистан договорились о сотрудничестве
7 сентября, 18:35
 
ЭкономикаКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала