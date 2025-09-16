https://1prime.ru/20250916/kolumbiya-862356174.html

Колумбия заявила о прекращении покупок оружия у США

2025-09-16T20:31+0300

мировая экономика

общество

колумбия

вашингтон

сша

МЕХИКО, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна прекращает зависимость своих вооружённых сил от закупок оружия в США, после того как Вашингтон лишил республику статуса партнёра в борьбе с наркотрафиком. "Заканчивается зависимость армии Колумбии и её вооружённых сил от вооружения Соединённых Штатов. Больше не будет ни подачек, ни подарков. Уже лишили статуса, уже это решение принято. Армии Колумбии будет лучше, если она будет покупать своё оружие или производить его с использованием наших собственных ресурсов, потому что иначе это не будет армия национального суверенитета", - сказал Петро в ходе заседания совета министров, запись которого опубликована в блоге президентской администрации. Политик подчеркнул, что Вашингтон теперь перестанет навязывать Колумбии переход от добровольной программы замещения листа коки к принудительной. "С этим покончено, больше никаких погибших полицейских. Мы сами разберёмся, как это делать", - добавил глава государства. Петро добавил, что колумбийская полиция также откажется от закупки американских пистолетов.

2025

Новости

