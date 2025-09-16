Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/krabolov-862323022.html
Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан
Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан - 16.09.2025, ПРАЙМ
Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан
Краболов "Механик Цуранов", построенный на заводе в Ленинградской области, прибыл в порт Шикотан, сообщил мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T05:34+0300
2025-09-16T05:34+0300
бизнес
промышленность
экономика
ленинградская область
мурманск
берингово море
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862323022.jpg?1757990043
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Краболов "Механик Цуранов", построенный на заводе в Ленинградской области, прибыл в порт Шикотан, сообщил мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский. "Краболов "Механик Цуранов", пройдя через Архангельск, Мурманск, Северный морской путь и Берингово море, прибыл 15 сентября в порт Шикотан в Малокурильскую бухту на предприятие ООО "Островной-Краб", – написал глава администрации муниципалитета в Telegram-канале. По информации мэра, в ближайшее время на Шикотан прибудет второй краболов "Механик Степанов", также построенный на судостроительном заводе "Отрадное" в Ленинградской области по заказу компании "Островной-Краб". Специализированное судно "Механик Цуранов" проекта 03070 предназначено для донного ярусного лова краба специальными ловушками в дальневосточных морях. После вылова производится сортировка и транспортировка улова в специальных RSW-танках с забортной водой. Судно названо в честь выдающегося механика Владимира Михайловича Цуранова, который много лет проработал на предприятии "Дальневосточный рыбак". Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволяет круглогодичную эксплуатацию в умеренных, северных и южных широтах Тихого океана с прилегающими морями. Экипаж из 30 человек может находиться в автономном плавании 30 суток. Все испытания "Механик Цуранов" успешно прошел в июле 2025 года и получил необходимые документы от Российского морского регистра судоходства.
ленинградская область
мурманск
берингово море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, ленинградская область, мурманск, берингово море
Бизнес, Промышленность, Экономика, Ленинградская область, МУРМАНСК, Берингово море
05:34 16.09.2025
 
Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан

Краболов «Механик Цуранов» прибыл в порт Шикотан

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Краболов "Механик Цуранов", построенный на заводе в Ленинградской области, прибыл в порт Шикотан, сообщил мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский.
"Краболов "Механик Цуранов", пройдя через Архангельск, Мурманск, Северный морской путь и Берингово море, прибыл 15 сентября в порт Шикотан в Малокурильскую бухту на предприятие ООО "Островной-Краб", – написал глава администрации муниципалитета в Telegram-канале.
По информации мэра, в ближайшее время на Шикотан прибудет второй краболов "Механик Степанов", также построенный на судостроительном заводе "Отрадное" в Ленинградской области по заказу компании "Островной-Краб".
Специализированное судно "Механик Цуранов" проекта 03070 предназначено для донного ярусного лова краба специальными ловушками в дальневосточных морях. После вылова производится сортировка и транспортировка улова в специальных RSW-танках с забортной водой. Судно названо в честь выдающегося механика Владимира Михайловича Цуранова, который много лет проработал на предприятии "Дальневосточный рыбак".
Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволяет круглогодичную эксплуатацию в умеренных, северных и южных широтах Тихого океана с прилегающими морями. Экипаж из 30 человек может находиться в автономном плавании 30 суток. Все испытания "Механик Цуранов" успешно прошел в июле 2025 года и получил необходимые документы от Российского морского регистра судоходства.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьЛенинградская областьМУРМАНСКБерингово море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала