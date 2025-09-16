https://1prime.ru/20250916/krabolov-862323022.html

Краболов "Механик Цуранов" прибыл в порт Шикотан

Краболов "Механик Цуранов", построенный на заводе в Ленинградской области, прибыл в порт Шикотан, сообщил мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский.

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862323022.jpg?1757990043

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – ПРАЙМ. Краболов "Механик Цуранов", построенный на заводе в Ленинградской области, прибыл в порт Шикотан, сообщил мэр Южно-Курильского района Павел Гомилевский. "Краболов "Механик Цуранов", пройдя через Архангельск, Мурманск, Северный морской путь и Берингово море, прибыл 15 сентября в порт Шикотан в Малокурильскую бухту на предприятие ООО "Островной-Краб", – написал глава администрации муниципалитета в Telegram-канале. По информации мэра, в ближайшее время на Шикотан прибудет второй краболов "Механик Степанов", также построенный на судостроительном заводе "Отрадное" в Ленинградской области по заказу компании "Островной-Краб". Специализированное судно "Механик Цуранов" проекта 03070 предназначено для донного ярусного лова краба специальными ловушками в дальневосточных морях. После вылова производится сортировка и транспортировка улова в специальных RSW-танках с забортной водой. Судно названо в честь выдающегося механика Владимира Михайловича Цуранова, который много лет проработал на предприятии "Дальневосточный рыбак". Судно имеет ледовый класс Ice2, что позволяет круглогодичную эксплуатацию в умеренных, северных и южных широтах Тихого океана с прилегающими морями. Экипаж из 30 человек может находиться в автономном плавании 30 суток. Все испытания "Механик Цуранов" успешно прошел в июле 2025 года и получил необходимые документы от Российского морского регистра судоходства.

