Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/litsenziya-862306076.html
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии - 16.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии
Как забрать деньги со вклада и что делать с кредитами, если банк лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T02:02+0300
2025-09-16T02:02+0300
кредит
финансы
банки
эльман мехтиев
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Как забрать деньги со вклада и что делать с кредитами, если банк лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности."Анализ истории отзывов лицензий у банков в РФ показывает, что в основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", - объясняет финансист.Если у банка, который находился в системе страхования вкладов, отзывают лицензию, в течение двух недель Агентство страхования вкладов (АСВ) организует выдачу физлицам их вкладов и остатков на текущих счетах в сумме не более 1,4 миллиона рублей. Если речь идет об остатках на счетах эскроу "застрахованная" сумма - не более 10 млн рублей.Узнать, в каком банке будет происходить выдача средств, можно на сайте АСВ.Чтобы рассчитаться по обязательствам банка перед его кредиторами (физическими и юридическими лицами), АСВ использует все активы ликвидированной кредитной организации. Это и обязательства тех, кто получил кредит в банке. Прекращение деятельности кредитной организации как кредитора не означает, что долг больше не надо платить."Тем, у кого в банке были кредиты, важно продолжать погашать задолженность, новые реквизиты есть в АСВ", - говорит эксперт.Погашение задолженности, в том числе перед АСВ, отражается в кредитной истории. "Просроченная задолженность точно также будет отражена, даже если банка уже нет", - заключил Мехтиев.
https://1prime.ru/20250901/samozapret-861615500.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кредит, финансы, банки, эльман мехтиев
кредит, Финансы, Банки, Эльман Мехтиев
02:02 16.09.2025
 
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии

Эксперт Мехтиев: кредит надо отдавать, даже если банк лишился лицензии

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Как забрать деньги со вклада и что делать с кредитами, если банк лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
"Анализ истории отзывов лицензий у банков в РФ показывает, что в основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", - объясняет финансист.
Если у банка, который находился в системе страхования вкладов, отзывают лицензию, в течение двух недель Агентство страхования вкладов (АСВ) организует выдачу физлицам их вкладов и остатков на текущих счетах в сумме не более 1,4 миллиона рублей. Если речь идет об остатках на счетах эскроу "застрахованная" сумма - не более 10 млн рублей.
Узнать, в каком банке будет происходить выдача средств, можно на сайте АСВ.
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Более двух млн москвичей установили самозапрет на кредиты
1 сентября, 23:07
Чтобы рассчитаться по обязательствам банка перед его кредиторами (физическими и юридическими лицами), АСВ использует все активы ликвидированной кредитной организации. Это и обязательства тех, кто получил кредит в банке. Прекращение деятельности кредитной организации как кредитора не означает, что долг больше не надо платить.
"Тем, у кого в банке были кредиты, важно продолжать погашать задолженность, новые реквизиты есть в АСВ", - говорит эксперт.
Погашение задолженности, в том числе перед АСВ, отражается в кредитной истории. "Просроченная задолженность точно также будет отражена, даже если банка уже нет", - заключил Мехтиев.
 
кредитФинансыБанкиЭльман Мехтиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала