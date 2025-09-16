https://1prime.ru/20250916/litsenziya-862306076.html
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии
Эксперт объяснил, что делать с кредитами, если банк лишился лицензии
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Как забрать деньги со вклада и что делать с кредитами, если банк лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности."Анализ истории отзывов лицензий у банков в РФ показывает, что в основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", - объясняет финансист.Если у банка, который находился в системе страхования вкладов, отзывают лицензию, в течение двух недель Агентство страхования вкладов (АСВ) организует выдачу физлицам их вкладов и остатков на текущих счетах в сумме не более 1,4 миллиона рублей. Если речь идет об остатках на счетах эскроу "застрахованная" сумма - не более 10 млн рублей.Узнать, в каком банке будет происходить выдача средств, можно на сайте АСВ.Чтобы рассчитаться по обязательствам банка перед его кредиторами (физическими и юридическими лицами), АСВ использует все активы ликвидированной кредитной организации. Это и обязательства тех, кто получил кредит в банке. Прекращение деятельности кредитной организации как кредитора не означает, что долг больше не надо платить."Тем, у кого в банке были кредиты, важно продолжать погашать задолженность, новые реквизиты есть в АСВ", - говорит эксперт.Погашение задолженности, в том числе перед АСВ, отражается в кредитной истории. "Просроченная задолженность точно также будет отражена, даже если банка уже нет", - заключил Мехтиев.
