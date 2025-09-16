Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия поддерживает инициативы США по Украине, заявил Моди - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250916/modi-862358323.html
Индия поддерживает инициативы США по Украине, заявил Моди
Индия поддерживает инициативы США по Украине, заявил Моди - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индия поддерживает инициативы США по Украине, заявил Моди
Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T20:59+0300
2025-09-16T20:59+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
общество
сша
индия
украина
нарендра моди
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862358147_0:93:2240:1353_1920x0_80_0_0_f8d7c314668908371cf4358bb295a632.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. "Мы поддерживаем ваши инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он также отметил, что "привержен делу поднятия индийско-американского всеобъемлющего и глобального партнерства на новую высоту" и поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
https://1prime.ru/20250916/ssha-862355682.html
сша
индия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862358147_156:0:2084:1446_1920x0_80_0_0_f671097df87c3896e0965135092ae817.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, индия, украина, нарендра моди, дональд трамп
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Общество , США, ИНДИЯ, УКРАИНА, Нарендра Моди, Дональд Трамп
20:59 16.09.2025
 
Индия поддерживает инициативы США по Украине, заявил Моди

Моди: Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – ПРАЙМ. Индия поддерживает инициативы США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди.
"Мы поддерживаем ваши инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Он также отметил, что "привержен делу поднятия индийско-американского всеобъемлющего и глобального партнерства на новую высоту" и поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине, сообщают СМИ
20:26
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаОбществоСШАИНДИЯУКРАИНАНарендра МодиДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала