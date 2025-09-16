https://1prime.ru/20250916/neft-862326453.html
Мировые цены на нефть слабо растут во вторник
2025-09-16T08:45+0300
энергетика
нефть
рынок
торги
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, поддерживаемые ослаблением доллара в ожидании сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,12% - до 67,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 63,4 доллара. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,72% - до 97,93 пункта. Ослабление доллара может повышать спрос на нефть среди держателей иностранных валют. "Ослабление доллара, вызванное ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на этой неделе, оказало дополнительную поддержку сырой нефти", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). Итоги сентябрьского заседания регулятора ожидаются 17 сентября.
нефть, рынок, торги
