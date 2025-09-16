https://1prime.ru/20250916/neft-862327756.html

СМИ оценили вероятность отказа ЕС от российской нефти

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Страны Европейского союза вряд ли полностью откажутся от российской нефти раньше 2027 года, несмотря на требования президента США Дональда Трампа всем членам НАТО отказаться от закупок нефти из РФ, передает издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС. Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. По данным издания, требования Трампа по отказу от российской нефти создают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, чтобы они "сократили свою зависимость от Москвы". "Даже если некоторые страны считают, что дополнительное давление дополнительное давление поможет им сосредоточиться на текущем предложении, блок (ЕС - ред.) вряд ли сдвинет дату отказа (от нефти РФ - ред.) ранее 2027 года, и вряд ли добавит к законопроекту официальный запрет на поставки нефти", - заявили газете дипломаты из ЕС. Politico также делает предположение, что требования США похожи на уловку, направленную на то, чтобы заставить страны ЕС покупать больше американской нефти и газа. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, до конца 2027 года. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. В июле венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

