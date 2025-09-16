Пазл сложился как надо: нефть снова устремилась вверх

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Нефтяные котировки возобновили рост на предыдущей неделе, Brent подорожал на 2,3%, цена на баррель WTI прибавила 1,3%. Черное золото подорожало на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востока после удара Израиле в Катаре, а также рисков ужесточения санкций в отношении российской нефти. Между тем МЭА улучшило взгляд на перспективы нефтяного рынка, ощутимо повысив прогноз роста спроса на этот год с 685 тысяч баррелей в сутки до 737 тысяч баррелей в сутки, до общего спроса на уровне 103,74 миллионов баррелей. Прогноз на следующий год предполагает рост потребления на 700 тысяч баррелей в сутки при общем спросе в 104,4 млн баррелей в день. Основной причиной пересмотра стали более низкие цены на нефть и небольшое улучшение экономических прогнозов для развитых стран. Помимо этого, Китай продолжает наращивать запасы нефти, увеличив резервы на 106 миллионов баррелей с февраля. В отличие от МЭА, ОПЕК более оптимистичен в своих прогнозах. По оценкам альянса, потребление черного золота в этом году вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллион баррелей в день. Оценка на следующий год предполагает ускорение роста до 1,4 миллиона баррелей в сутки и общий спрос на уровне 106,5 миллионов баррелей в сутки. Ключевыми драйверами спроса остаются США, Китай, Индия и другие страны Азии. Данные Baker Hughes отражают рост буровой активности в США третью неделю подряд на фоне восстановления цен на сырую нефть. Количество активных буровых установок выросло до максимума с середины июля.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Нефтяные котировки возобновили рост на предыдущей неделе, Brent подорожал на 2,3%, цена на баррель WTI прибавила 1,3%. Черное золото подорожало на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востока после удара Израиле в Катаре, а также рисков ужесточения санкций в отношении российской нефти.
Между тем МЭА улучшило взгляд на перспективы нефтяного рынка, ощутимо повысив прогноз роста спроса на этот год с 685 тысяч баррелей в сутки до 737 тысяч баррелей в сутки, до общего спроса на уровне 103,74 миллионов баррелей. Прогноз на следующий год предполагает рост потребления на 700 тысяч баррелей в сутки при общем спросе в 104,4 млн баррелей в день.
Основной причиной пересмотра стали более низкие цены на нефть и небольшое улучшение экономических прогнозов для развитых стран. Помимо этого, Китай продолжает наращивать запасы нефти, увеличив резервы на 106 миллионов баррелей с февраля.
В отличие от МЭА, ОПЕК более оптимистичен в своих прогнозах. По оценкам альянса, потребление черного золота в этом году вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 105,1 миллион баррелей в день. Оценка на следующий год предполагает ускорение роста до 1,4 миллиона баррелей в сутки и общий спрос на уровне 106,5 миллионов баррелей в сутки.
Ключевыми драйверами спроса остаются США, Китай, Индия и другие страны Азии.
Данные Baker Hughes отражают рост буровой активности в США третью неделю подряд на фоне восстановления цен на сырую нефть. Количество активных буровых установок выросло до максимума с середины июля.
