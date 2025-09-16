https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России. Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
