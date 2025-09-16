Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика
энергетика
нефть
россия
европа
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России. Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
европа
сша
нефть, россия, европа, дональд трамп, сша
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, США
17:16 16.09.2025
 
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти

Трамп вновь выступил с призывом к Европе прекратить покупать российскую нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России.
Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
"Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
ЭнергетикаНефтьРОССИЯЕВРОПАДональд ТрампСША
 
 
