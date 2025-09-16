https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html

Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти

Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ

Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T17:16+0300

2025-09-16T17:16+0300

2025-09-16T17:16+0300

энергетика

нефть

россия

европа

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть из России. Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации ранее передало, что американский лидер в ходе состоявшегося 4 сентября разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, европа, дональд трамп, сша