"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" опровергла сообщения в СМИ о том, что компания в ближайшее время готовит ограничения приема нефти от производителей сырья, сообщили в пресс-службе трубопроводной компании. Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило со ссылкой на источники, что "Транснефть" предупредила производителей нефти, что возможны ограничения в приеме и хранении нефти в системе "Транснефти". "Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации", - прокомментировали в компании.

