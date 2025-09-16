Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/neft-862349445.html
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти
"Транснефть" опровергла сообщения в СМИ о том, что компания в ближайшее время готовит ограничения приема нефти от производителей сырья, сообщили в пресс-службе... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:30+0300
2025-09-16T18:30+0300
энергетика
нефть
запад
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/06/839920692_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_012eb15b7eb6a97bb1e876cd68d0cec2.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" опровергла сообщения в СМИ о том, что компания в ближайшее время готовит ограничения приема нефти от производителей сырья, сообщили в пресс-службе трубопроводной компании. Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило со ссылкой на источники, что "Транснефть" предупредила производителей нефти, что возможны ограничения в приеме и хранении нефти в системе "Транснефти". "Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации", - прокомментировали в компании.
https://1prime.ru/20250916/vengriya-862341227.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/06/839920692_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e5f819a255d69e93aa5bc4d36472864.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, запад, транснефть
Энергетика, Нефть, ЗАПАД, Транснефть
18:30 16.09.2025
 
"Транснефть" опровергла сообщения о планах ограничить прием нефти

"Транснефть" опровергла сообщения о возможном ограничении приема нефти от производителей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Транснефть" опровергла сообщения в СМИ о том, что компания в ближайшее время готовит ограничения приема нефти от производителей сырья, сообщили в пресс-службе трубопроводной компании.
Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило со ссылкой на источники, что "Транснефть" предупредила производителей нефти, что возможны ограничения в приеме и хранении нефти в системе "Транснефти".
"Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации", - прокомментировали в компании.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
В Венгрии объяснили, почему страна не откажется от российской нефти
15:26
 
ЭнергетикаНефтьЗАПАДТранснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала