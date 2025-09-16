https://1prime.ru/20250916/neftegaz-862329083.html

В МЭА оценили падение добычи нефти и газа на действующих месторождениях

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти и газа на действующих месторождениях во всем мире ускоряет снижение, инвестиции лишь максимум поддерживают текущую работу, следует из нового доклада Международного энергетического агентства (МЭА). "Снижение добычи на существующих нефтяных и газовых месторождениях ускорилось, что имеет последствия для рынков и энергетической безопасности", - говорится в пресс-релизе к докладу агентства. В сообщении указывается, что без постоянных инвестиций в эти месторождения из мирового нефтяного баланса ежегодно бы терялся объем, равный совокупной добыче Бразилии и Норвегии, или 5,5 миллиона баррелей в день; в среднем это соответствует падению на 8% в год в течение следующего десятилетия. Добыча газа без капиталовложений упала бы в среднем на 9% в год, или на 270 миллиардов кубических метров в год, а это эквивалентно общему объему добычи природного газа во всей Африке на текущий момент, говорится в докладе. В 2010 году прекращение инвестиций привело бы к снижению добычи нефти на 3,9 миллиона баррелей в день ежегодно, газа - на 180 миллиардов кубометров в год, приводит сравнение агентство. Средние темпы снижения добычи на нефтегазовых месторождениях во всем мире значительно ускорились главным образом из-за более высокой зависимости от сланцевых и глубоководных морских ресурсов, сообщает МЭА. Почти 90% годовых инвестиций в добычу нефти и газа с 2019 года направляется на компенсацию снижения добычи, а не на удовлетворение роста спроса, говорится в докладе. "Компаниям приходится прилагать гораздо больше усилий, чем раньше, чтобы просто поддерживать добычу на сегодняшнем уровне", - сообщает агентство. По оценке МЭА, по итогам текущего года инвестиции в этом направлении составят 570 миллиардов долларов.

