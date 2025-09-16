Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/opek-862339881.html
ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть
ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть - 16.09.2025, ПРАЙМ
ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обратила внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) об инвестициях в нефтяные и газовые... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:47+0300
2025-09-16T14:47+0300
энергетика
нефть
газ
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обратила внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) об инвестициях в нефтяные и газовые месторождения, призвала не возвращаться к риторике о ненужности таких вложений, следует из сообщения ОПЕК. "Крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны... не возвращались к риторике о том, что не следует инвестировать в новые нефтяные проекты", - говорится в заявлении. Ранее во вторник МЭА опубликовало доклад, в котором отметило, что добыча нефти и газа на действующих месторождениях во всем мире ускоряет снижение, а инвестиции лишь максимум поддерживают текущую работу. Агентство отметило, что без постоянных инвестиций из мирового нефтяного баланса ежегодно бы терялся объем, равный совокупной добыче Бразилии и Норвегии, или 5,5 миллиона баррелей в день. А добыча газа без вложений снизилась бы на 270 миллиардов кубических метров в год, что эквивалентно общему объему добычи природного газа во всей Африке на текущий момент. ОПЕК отметила, что ранее МЭА выступало за ограничение инвестиций в нефть и газ. Так, в мае 2021 года глава агентства Фатих Бироль заявлял The Guardian, что "если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то с этого года не должно быть новых инвестиций в нефть, газ и уголь", напоминает ОПЕК. Приверженность МЭА сценарию нулевых выбросов и собственный прогноз агентства о пиковом спросе на нефть "отбили желание инвестировать и способствовали неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть", заявляет ОПЕК. "В отличие от МЭА, которое резко изменило свою позицию по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы учесть темпы снижения добычи и удовлетворить растущий спрос", - говорится в релизе организации.
https://1prime.ru/20250911/neft-862134077.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, опек, мэа
Энергетика, Нефть, Газ, ОПЕК, МЭА
14:47 16.09.2025
 
ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть

ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефтяные проекты

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обратила внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) об инвестициях в нефтяные и газовые месторождения, призвала не возвращаться к риторике о ненужности таких вложений, следует из сообщения ОПЕК.
"Крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны... не возвращались к риторике о том, что не следует инвестировать в новые нефтяные проекты", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник МЭА опубликовало доклад, в котором отметило, что добыча нефти и газа на действующих месторождениях во всем мире ускоряет снижение, а инвестиции лишь максимум поддерживают текущую работу.
Агентство отметило, что без постоянных инвестиций из мирового нефтяного баланса ежегодно бы терялся объем, равный совокупной добыче Бразилии и Норвегии, или 5,5 миллиона баррелей в день. А добыча газа без вложений снизилась бы на 270 миллиардов кубических метров в год, что эквивалентно общему объему добычи природного газа во всей Африке на текущий момент.
ОПЕК отметила, что ранее МЭА выступало за ограничение инвестиций в нефть и газ. Так, в мае 2021 года глава агентства Фатих Бироль заявлял The Guardian, что "если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то с этого года не должно быть новых инвестиций в нефть, газ и уголь", напоминает ОПЕК.
Приверженность МЭА сценарию нулевых выбросов и собственный прогноз агентства о пиковом спросе на нефть "отбили желание инвестировать и способствовали неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть", заявляет ОПЕК.
"В отличие от МЭА, которое резко изменило свою позицию по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы учесть темпы снижения добычи и удовлетворить растущий спрос", - говорится в релизе организации.
Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире
11 сентября, 15:09
 
ЭнергетикаНефтьГазОПЕКМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала