ОПЕК призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в нефть

2025-09-16T14:47+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обратила внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) об инвестициях в нефтяные и газовые месторождения, призвала не возвращаться к риторике о ненужности таких вложений, следует из сообщения ОПЕК. "Крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны... не возвращались к риторике о том, что не следует инвестировать в новые нефтяные проекты", - говорится в заявлении. Ранее во вторник МЭА опубликовало доклад, в котором отметило, что добыча нефти и газа на действующих месторождениях во всем мире ускоряет снижение, а инвестиции лишь максимум поддерживают текущую работу. Агентство отметило, что без постоянных инвестиций из мирового нефтяного баланса ежегодно бы терялся объем, равный совокупной добыче Бразилии и Норвегии, или 5,5 миллиона баррелей в день. А добыча газа без вложений снизилась бы на 270 миллиардов кубических метров в год, что эквивалентно общему объему добычи природного газа во всей Африке на текущий момент. ОПЕК отметила, что ранее МЭА выступало за ограничение инвестиций в нефть и газ. Так, в мае 2021 года глава агентства Фатих Бироль заявлял The Guardian, что "если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то с этого года не должно быть новых инвестиций в нефть, газ и уголь", напоминает ОПЕК. Приверженность МЭА сценарию нулевых выбросов и собственный прогноз агентства о пиковом спросе на нефть "отбили желание инвестировать и способствовали неопределенности в отношении долгосрочного спроса на нефть", заявляет ОПЕК. "В отличие от МЭА, которое резко изменило свою позицию по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы учесть темпы снижения добычи и удовлетворить растущий спрос", - говорится в релизе организации.

