Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли
2025-09-16T18:12+0300
2025-09-16T18:12+0300
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы предлагаем вернуться к переговорам о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Эти переговоры шли, надо посмотреть, почему они остановились", - заявил Оверчук на российско-египетском бизнес-форуме в Каире. В целом, по его словам, нужно проанализировать тарифную политику между Россией и Египтом.
18:12 16.09.2025
 
Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли

Оверчук: Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС

КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы предлагаем вернуться к переговорам о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Эти переговоры шли, надо посмотреть, почему они остановились", - заявил Оверчук на российско-египетском бизнес-форуме в Каире.
В целом, по его словам, нужно проанализировать тарифную политику между Россией и Египтом.
