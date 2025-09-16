https://1prime.ru/20250916/rossiya-862347747.html

Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли

КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Россия предлагает Египту вернуться к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы предлагаем вернуться к переговорам о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Египтом. Эти переговоры шли, надо посмотреть, почему они остановились", - заявил Оверчук на российско-египетском бизнес-форуме в Каире. В целом, по его словам, нужно проанализировать тарифную политику между Россией и Египтом.

